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Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР ссылались на несуществующий документ

23 сентября 2023, 10:11
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало, передает РИА Новости.
По словам Трофимова, совместного представления двух президиумов «не существовало в природе». Он подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была совершена ошибка в юридической основе трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

Трофимов отметил, что сначала нужно было провести референдум в рамках РСФСР для передачи Крыма, но мнение жителей республики никто не спросил. Он пояснил, что при передаче полуострова не были прописаны гарантий жителей Крыма.


Напомним, Крым стал регионом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине.

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#ссср
#мнение
#референдум
#крым
#рф
#россия
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Генерал ВСУ Тарнавский назвал минимальную цель для успешного контрнаступления
23 сентября 2023, 07:01

Фото: iStock/JARAMA

Минимальной целью для успеха контрнаступления украинских военных будет являться оккупация города Токмак в Запорожской области. Такое заявление сделал командующий группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с телеканалом CNN.
По его мнению, погода может стать значимым препятствием для наступления, но вероятность этого невелика, так как по большей части бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) продвигаются самостоятельно, не используя при этом тяжёлую технику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Конгрессе США и Белом доме заявил американским средствам массовой информации о том, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой, несмотря на плохую погоду.

Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#запорожская область
#всу
#украина
#контрнаступление
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RT: Великобритания готова оказывать военную помощь Киеву ещё много лет
23 сентября 2023, 06:23

Фото: iStock/andriano_cz

Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией. Об этом 23 сентября сообщает телеканал RT
Он подчеркнул, что помощь Киеву будет оказываться до окончательного завершения боевых действий на украинской территории.

«Пока окончания боевых действий, прекращения агрессии не произойдет, Соединенное Королевство будет стоять бок о бок с Украиной. Чего бы это ни стоило. Неделями, месяцами, если потребуется — то и годами»,— сообщил Дауден

Британский вице-премьер также назвал действия российских войск на Украине «неприкрытой агрессией», которая «ни при каких обстоятельствах не может вознаграждаться».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.

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#помощь
#финансирование
#великобритания
#украина
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Мятежники Нигера обвинили генсека ООН Гутерриша в сговоре с Францией
23 сентября 2023, 05:59

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Военные, захватившие власть в Нигере, обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он сговорился с Францией с целью препятствовать участию представителей этой африканской страны в работе 78-й сессии Генассамблеи Организации. Об этом заявил официальный представитель переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.
«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию», — заявил Абдраман в эфире телеканала RTN.

Представитель мятежников сообщил, что генсек ООН «удовлетворил фанатичную просьбу отозвать постоянного представителя Нигера при ООН», а также отказался принять и завизировать официальный список делегатов Нигера для участия в Генеральной Ассамблее.

Напомним, что 25 августа министерство иностранных дел Нигера обратилось к послу Франции Сильвану Итте с просьбой покинуть страну в течение 48 часов. В ответ на это французский МИД заявил, что официальный Париж принял их требования к сведению, однако выдвигать такие требования могут лишь законные власти Нигера, а не военная хунта.

Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября.

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#оон
#франция
#нигер
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Попова: Эффект накопления после сброса воды с АЭС «Фукусима» ещё проявится
23 сентября 2023, 04:23

Фото: iStock/FreerLaw

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России не выявлено, однако этот процесс только начался и будет иметь место эффект накопления. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова
«На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления. <...> количество и объем будет увеличиваться», — предупредила Попова, добавив, что это может происходить в территориальных водах РФ, там, где российские рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты.

Научные анализы воды, сброшенной в океан из АЭС «Фукусима-1» и проведенные российскими учеными, представляют обнадеживающие результаты, заявил ранее директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилл Колончин.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что рыба, обитающая в водах океана, куда сбрасываются воды с «Фукусимы», накапливает в себе радиоактивные вещества, чем представляет крайнюю опасность для населения прибрежных регионов, в основу рациона которых входят морепродукты.

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#япония
#рыба
#аэс
#анна попова
#роспотребнадзор
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В Днепропетровской области прозвучало четыре взрыва
23 сентября 2023, 03:46

Фото: iStock/Zeferli

Четыре взрыва прозвучали в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили местные СМИ. Ранее в этом регионе, а также в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях объявлялась воздушная тревога.
До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в заливе около Одессы, которому также предшествовали сирены воздушной тревоги, которая в последнее время ежедневно объявляется практически во всех регионах Украины. Например, накануне, 22 сентября сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

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«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области Украины

#взрывы
#сми
#украина
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The Guardian: После запрета на экспорт из РФ в Европе резко подорожал дизель
23 сентября 2023, 03:23

Фото: iStock/Yau_Ming_Low

Решение российского правительства временно запретить экспорт бензина и дизельного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Газета отмечает, что решение Москвы призвано стабилизировать внутренний рынок, при этом запрет не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

«В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на пять процентов и превысили 1000 долларов за тонну», — говорится в статье.

Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин назвал бессрочным запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на стабилизацию внутреннего рынка. добавил, что такая мера очень быстро даст эффект, так как остановит «вымывание». Замминистра подчеркнул, что для недобросовестных участников рынка ограничения «прикрывают» возможность покупки топлива.

Ожидается, что приостановка экспорта скажется положительно не только на экономике страны, но и на опустевших нефтебазах. Сроки, которые потребуются для возвращения ситуации в прежнее русло не озвучены, однако аналитики склоняются, что длительного времени стабилизация ситуации не займет. Минэнерго не исключает, что во время действия запрета, Россия будет выплачивать какую-то компенсацию нефтяным компаниям, с которыми работа временно приостановлена.

Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Введению таких мер предшествовал рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в регионах, что оказало влияние на полевые работы, которые оказались под угрозой из-за нехватки горюче-смазочных материалов.

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#цены
#топливо
#европа
#рост
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Госдепартамент США прокомментировал возможную поставку ATACMS Украине
23 сентября 2023, 01:55

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 22 сентября, не подтвердил сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон якобы решился на отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. При этом глава американской дипломатии заявил, что Украина продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.
«Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно. Этот процесс продолжается», — сообщил Блинкен в ходе своей пресс-конференции в Нью-Йорке.

Незадолго до этого американский телеканал NBC сообщил, что президент США Джозеф Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о возможной передаче Киеву небольшой партии ракет ATACMS. При этом, по данным The Washington Post, США могут передать Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными бомбами. Они позволят ВСУ наносить удары по территориям России, удаленным от линии соприкосновения.

Напомним, накануне советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет американской военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, такое решение принял американский президент Джо Байден. Уточняется, что в новый пакет помощи для Украины вошли средства ПВО и кассетные боеприпасы. При этом обсуждение о передаче Украине дальнобойных ракет будет продолжено.

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#сша
#украина
#оружие
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Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
23 сентября 2023, 00:56

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Соединённые Штаты потребовали от властей Польши объяснить свои заявления о прекращении поддержки Украины. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Агентство отмечает, что польские дипломаты в частном порядке заверили своих коллег из ЕС, что Варшава продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но в меньших объемах. При этом, однако, новых договоренностей в этой сфере больше заключать не планируется.

Согласно информации европейского дипломатического источника, прекращение поддержки Украины со стороны Польши может привести к расколу в НАТО.

Напомним, что 20 сентября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава заявила о прекращении поставок какого-либо вооружения Украине, потому что должна думать о собственной безопасности. Он добавил, что Польша делает ставку на быстрое вооружение и модернизацию армии с целью сделать ее одной из сильнейших в Европе за короткий срок.

Варшава занимала шестое место по объему поставок вооружений киевскому режиму. На поддержку Украины польские власти израсходовали около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов было направлено в формате финансовой помощи, а остальное — в эквиваленте поставок вооружений и боеприпасов.

Позднее Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес своей страны.

«Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — заявил Моравецкий во время встречи с избирателями.

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе.

Кроме того, в Киеве было объявлено эмбарго на овощи и фрукты польского производства — помидоры, лук, капусту и яблоки. Варшава заявила в ответ, что не удивлена этому повороту событий.

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#поддержка
#сша
#польша
#украина
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Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе
23 сентября 2023, 00:14

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Соединённые Штаты выступают против применения силы в Нагорном Карабахе со стороны Баку, считая, что такой подход противоречит усилиям по достижению справедливого мира в регионе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке
«Мы хотели бы четко донести, что считаем применение силы неприемлемым. Оно идет вразрез с усилиями, которые мы прилагаем <...> для установления справедливого мира в регионе», — сказал шеф американской дипломатии.

Ранее межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании помощи Армении, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за обострения в Карабахе. В качестве автора инициативы выступает председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США Роберт Менендес.

Законопроект предусматривает запрет на большую часть содействия США азербайджанскому правительству, выделяет средства на гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха и на военную помощь Армении, а также вводит санкции против «режима Алиева за его действия против армян».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.

Военные действия на территории Карабаха возобновились 19 сентября 2023 года. Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на территории региона пройдут «антитеррористические мероприятия». В Баку объяснили подобные меры провокацией Карабаха. Кроме того, Азербайджан заявил о намерении вывести военнослужащих Армении и «восстановить конституционный строй» в регионе. В результате обстрелов, погибли и пострадали мирные жители. Российские миротворцы эвакуировали людей из опасных районов региона. Москва вновь призвала стороны конфликта прекратить огонь и решить конфликт дипломатическим путем.

В итоге, при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.

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#сша
#армения
#азербайджан
#дипломат
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