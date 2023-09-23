Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР ссылались на несуществующий документ

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Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало, передает РИА Новости.
По словам Трофимова, совместного представления двух президиумов «не существовало в природе». Он подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была совершена ошибка в юридической основе трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.
Трофимов отметил, что сначала нужно было провести референдум в рамках РСФСР для передачи Крыма, но мнение жителей республики никто не спросил. Он пояснил, что при передаче полуострова не были прописаны гарантий жителей Крыма.
Напомним, Крым стал регионом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине.
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Трофимов отметил, что сначала нужно было провести референдум в рамках РСФСР для передачи Крыма, но мнение жителей республики никто не спросил. Он пояснил, что при передаче полуострова не были прописаны гарантий жителей Крыма.
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Екатерина Коршунова