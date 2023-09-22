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Власти Киева заигрались, им следует немедленно пересмотреть свой подход в отношении партнеров и союзников. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя неудачный визит президента Зеленского в США.
Гончаренко* подчеркнул, что во всем мире ценится только сила. Он также отметил, что Киеву не на кого надеяться, кроме Вашингтона. Депутат откровенно написал, что у Украины нет ни оружия, ни экономической мощи. Поэтому отношения с США являются для киевских властей основой всех основ, так как если Америка перестанет поддерживать Украину, она неизбежно и незамедлительно проиграет, заключил парламентарий.
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Александр Бойцов