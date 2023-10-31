Депутат Власов обвинил лидера фракции ЛДПР Слуцкого в желании «его убрать»

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Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий хочет лишить его мандата из-за «большой активности». Об этом он заявил в интервью телеграм-каналу «Осторожно Media».
Сегодня, 31 октября, комиссия ГД приняла решение о необходимости лишения депутатского мандата Власова из-за прогулов заседаний по регламенту. Власов сообщил, что у него есть документы, подтверждающие его участие в большинстве заседаний.
Власов также уточнил, что в прошлом созыве ГД у него 97,5% посещений пленарных заседаний, в действующем – 98,8%. Кроме того, 80% заседаний проходили в онлайн-формате, он в них участвовал и подтверждения тому есть. Он заявил, что направил письмо спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину по ситуации с посещениями пленарок его коллегами по фракции.
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«Слуцкий решил меня убрать, потому что активный ему не нужен депутат», — заявил Власов.
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Алина Юрчак