Депутат Водолацкий назвал зачисткой депортацию руководителя Sputnik Молдова

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова является определённым актом зачистки всего русского в стране.
«Это уничтожение русского языка, лишение лицензий всего, что связано с русскими изданиями. Высылка представителей российского посольства, теперь дошли до тех, кто объективно освещают события внутри Молдовы. Санду и её свите не нравится правда, которую говорили представители Sputnik. Всё зачищается и уничтожается», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.
Ранее Молдавия депортировала российского журналиста, руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. По словам самого Денисова, ему даже не дали нормально собрать личные вещи и забрать домашних животных. Как передают argumenti.ru, журналисту запретили въезд в страну на 10 лет.
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