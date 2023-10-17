Депутат Водолацкий: ПАСЕ стала структурой, работающей по указанию Госдепа

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента РФ…» тем, что эта организация стала просто отрабатывать задачи Госдепа.
«ПАСЕ из организации, которая должна принимать решения, связанные с улучшением пространства на европейских территориях, стала структурой, работающей по указанию Госдепа. Они не являются сегодня самостоятельными, а выполняют функционал одного из рупоров русофобии, которой страдает и сам ЕС, и к этому скатывается сегодня и ООН», — отметил в беседе с RT.
Он назвал резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности» грязным и подлым заказом.
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