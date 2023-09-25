Депутат Водолацкий заявил о потере суверенитета Финляндией

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что высказывания главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан, свидетельствует, в том числе, о том, что страна теряет свой суверенитет.
Вступив в НАТО Финляндия, считает Водолацкий, будет делать и говорить всё, что укажут ей в альянсе, а значит независимость страны теперь будет под вопросом.
Он добавил, что подобная русофобская политика руководства Финляндии вредна для граждан государства.
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Он добавил, что подобная русофобская политика руководства Финляндии вредна для граждан государства.
«Финляндия будет терпеть и экономические, и политические убытки, но будет поддерживать тот курс, который ей уже определили. То есть Финляндия теряет свой суверенитет. Руководство Финляндии становится на путь русофобии, в ущерб своим гражданам, в ущерб развитию туризма, экономики», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.
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Мелисса Тимофеева