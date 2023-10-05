Депутат Водолацкий заявил об основной цели НАТО

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что предоставление помощи Украине в конфликте с РФ стало способом сдерживания «российской угрозы», говорит об основной цели Запада и НАТО.
А именно, о том, что НАТО стремится обескровить Россию, считает парламентарий.
Комментируя высказывание Оллонгрен, депутат, кроме прочего, отметил его популистский характер.
Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
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«Министру Нидерландов я бы посоветовал хорошо снова изучить историю. <…> НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию, поставить её на колени и диктовать ей свои условия. Но Россия никогда на колени не становилась, Россия всегда побеждала зло, и в этот раз мы его тоже победим», — сказал в беседе с RT Водолацкий.
Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
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Мелисса Тимофеева