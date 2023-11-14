Депутат Затулин: Молдавия предпринимает попытки обострить отношения с Россией

Эксперт Финансового университета при правительстве России, аналитик Игорь Юшков заявил, что слова президента Молдавии Майи Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн, являются специально спланированными для того, чтобы не отдавать деньги.