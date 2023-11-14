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Депутат Затулин: Молдавия предпринимает попытки обострить отношения с Россией

14 ноября 2023, 17:54
Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о долге перед «Газпромом», отметив, что при этом лидере Молдавии всеми силами пытается обострить отношения с Россией.
«Молдавия при Санду предпринимает во всех направлениях попытки не только отдалиться от России и всех остальных на постсоветском пространстве, кроме Украины и Прибалтики, но и обострить отношения, которые до сих пор удавалось компромиссным образом поддерживать, в том числе по вопросу газоснабжения», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Затулин.

Он добавил, что, учитывая недружественную политику Молдавии, «Газпром» не будет вечно одалживать этой стране.


А эксперт Финансового университета при правительстве России, аналитик Игорь Юшков заявил, что слова Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн, являются специально спланированными для того, чтобы не отдавать деньги.

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#газпром
#ес
#молдавия
#россия
#политика
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В Германии хотят лишить «беженку Меркель» гражданства за поддержку Палестины
Bild: в ФРГ хотят выдворить из страны «беженку Меркель» за антисемитизм
14 ноября 2023, 18:17

Фото: iStock/Pradeep Thomas Thundiyil

Немецкие политики призывают лишить гражданства ФРГ и выслать из страны за антисемитскую позицию «беженку Меркель» Рим Сахвиль родом из Палестины. Об этом пишет Bild.
Ранее палестинская девушка Рим Сахвиль поддержала Палестину в своих соцсетях.

Депутат бундестага Экхардт Реберг, лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг остро отреагировали на данную позицию девушки.

Свое прозвище она получила еще 2015 году, расплакавшись в прямом эфире во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая призналась, что Германия не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. После этого девочку стали называть «беженкой Меркель». В феврале текущего года Рим получила немецкое гражданство.

«Тот, кто как Рим, не разделяет наши ценности, не может стать немцем или оставаться им. Он обманным путем получил гражданство через натурализацию», - приводит издание слова Реберга.

Он подчеркнул, что людей, которые не разделяют демократические ценности ФРГ, необходимо лишать паспорта и гражданства. При этом Фрай также заявил, что немецкое гражданство предоставляется только сторонникам Израиля.

«Защита жизни евреев и права Израиля на существование являются одной из неотъемлемых ценностей нашей страны. Любой, кто не разделяет эти ценности, должен иметь проблемы в нашей стране», - в свою очередь заявила Тойтеберг.

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#гражданство
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#ценности
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#фрг
#депутат
#девушка
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Песков сообщил о переносе совещания Путина по ТЭК
14 ноября 2023, 16:40

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое во вторник должен был провести российский лидер Владимир Путин.
Путин во вторник, 14 ноября, должен был провести совещание по развитию топливно-энергетического комплекса России. В рамках мероприятия планировалось обсудить вопросы подготовки к зиме, а также текущие вопросы.

«По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести», - сказал Песков.

При этом он отметил, что о новых сроках совещания будет сообщено дополнительно.

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#путин
#песков
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В Словакии официально заявили о прекращении отправки вооружения на Украину
Словакия больше не будет передавать Украине вооружение
14 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Словакия перестанет отправлять на Украину военную помощь со своих складов. Такое заявление сделал новый министр обороны страны Роберт Калиняк и сообщил об этом генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
«Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической несмертельной помощи и в будущем больше не будем оказывать военную помощь со словацких складов», - говорится в сообщении словацкого министерства.
 
Накануне Париж также заявил, что хочет отказаться передавать Киеву вооружение из своих арсеналов, и рассчитывает заставить Украину покупать его у французских предприятий за счет специально выделяемых на это средств.

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#вооружение
#париж
#счёт
#сша
#мид
#оон
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Боррель прокомментировал поставку Украине одного миллиона снарядов
Жозеп Боррель: У меня нет собственного склада боеприпасов для Украины
14 ноября 2023, 15:38

Фото: istock / undefined undefined

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у него нет собственных боеприпасов для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«У меня нет боеприпасов в Брюсселе, нет склада боеприпасов, я должен мобилизовать склады европейских армий», — ответил политик на вопрос журналистов о перспективах поставки ранее согласованного миллиона единиц боеприпасов для Киева до конца этого года.
Он также заявил, что Евросоюз уже поставил около 300 тысяч боеприпасов.  

Боррель обратил внимание, что оборонная промышленность Европы много экспортирует. Около 40% продукции поставляют в третьи страны. Он подчеркнул, что возможно, необходимо сменить курс производства в сторону приоритетного направления Украины.

Ранее Боррель заявлял, что ЕС допускает оказание военной помощи Армении через Европейский фонд мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#евросоюз
#боеприпасы
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Аналитик Юшков назвал «домашней заготовочкой» слова Санду о долге «Газпрому»
14 ноября 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/butenkow

Эксперт Финансового университета при правительстве России, аналитик Игорь Юшков заявил, что слова президента Молдавии Майи Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн, являются специально спланированными для того, чтобы не отдавать деньги.
«Это явно домашняя заготовочка. Сам аудит именно для этого был затеян. Они наняли какую-то контору, которая выполняла чётко поставленную руководством Молдавии задачу: «Опишите красиво, почему мы не должны возвращать долги «Газпрому». Ссылаясь на этот псевдоаудит, молдавские власти отказываются возвращать деньги «Газпрому», — прокомментировал в беседе с RT Юшков.

Кроме того, Майя Санду допустила вступление Молдавии в Европейский союз «в два шага».

«В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в ЕС, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в два шага», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Radio Moldova слова Санду.

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#молдова
#россия
#газпром
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«Позиция силы»: Американский эксперт предрёк ход переговоров РФ и Украины
Макговерн: Путин будет вести переговоры c Зеленским лишь с позиции силы
14 ноября 2023, 15:12

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Зеленский будет вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским исключительно с позиции силы, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner.
«Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (российская сторона) будут вести их с объективной позиции силы и будут диктовать условия», - прокомментировал ситуацию Макговерн. 

Эксперт напомнил, что Крым был присоединён к территории России посредством референдума, а ситуация с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями - это результат обмана со стороны правительств Франции и Германии. Они соглали Путину, подписывая «Минские соглашения» и обещая прекращения огня на территориях, где проживает русскоязычное население. Позже Запад заявил, что эти соглашения были лишь попыткой выиграть время и вооружить Украину. 

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#соглашения
#крым
#население
#днр
#лнр
#запад
#переговоры
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Буданов заявил, что Украина может не подписать мир с РФ даже после окончания СВО
14 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/Diy13

Украина может отказаться от подписания мирного договора с Россией даже после завершения конфликта, об этом заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, его цитирует «Новое время».
«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример - РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», - прокомментировал ситуацию Буданов. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#россия
#договор
#украина
#мир
#сво
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Московский школьник отравился напитком Lava Lava от Влада А4
14 ноября 2023, 14:54

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве школьник выпил чайный напиток Lava Lava от блогера от Влада А4 и получил сильное отравление, ему потребовалась помощь врачей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 12-летнему ученику одной из школ Левобережного района столицы стало плохо на перемене. Учителя вызвали ребенку скорую помощь. Прибывшие на место врачи оказали ему первую помощь. После этого он рассказал, что купил в столовой чайный напиток Lava Lava от блогера Влада Бумаги. Он выпил его и его резко начало сильно тошнить.

В итоге за школьником пришла его мама и, отказавшись от госпитализации, забрала его домой.

Тем временем в школе началась служебная проверка в комбинате питания. При этом чайный напиток Lava Lava от Влада А4 направлен на экспертизу.

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#чай
#мама
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Задержан второй член наркокартеля, угрожавший семье головой свиньи
МВД задержали второго наркоторговца, угрожавшего убить россиянина и его семью
14 ноября 2023, 14:53

Фото: istock / BrianAJackson

В Свердловской области задержали еще одного подозреваемого по делу об угрозах российской семье со стороны наркокартеля. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на главу пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Мужчину задержали в городе Березовский в квартире бабушки. Оказать сопротивление он не успел. 

«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Следственным подразделением ОВД Первоуральска по данному вопиющему факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — вымогательство и угроза убийством», — заявил Горелых.
Напомним, ранее житель Первоуральска нашел наркотики в своей квартире, которую сдавал в аренду. Он передал полиции найденный пакет с 582 граммами метадона. Спустя время ему стали поступать угрозы. В конце октября его квартиру закидали дымовыми шашками, а затем подложили голову свиньи. Семью взяли под государственную защиту. Полиция возбудила уголовное дело.

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