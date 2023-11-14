Депутат Затулин: Молдавия предпринимает попытки обострить отношения с Россией

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о долге перед «Газпромом», отметив, что при этом лидере Молдавии всеми силами пытается обострить отношения с Россией.
«Молдавия при Санду предпринимает во всех направлениях попытки не только отдалиться от России и всех остальных на постсоветском пространстве, кроме Украины и Прибалтики, но и обострить отношения, которые до сих пор удавалось компромиссным образом поддерживать, в том числе по вопросу газоснабжения», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Затулин.
Он добавил, что, учитывая недружественную политику Молдавии, «Газпром» не будет вечно одалживать этой стране.
Читайте также:
Аналитик Юшков назвал «домашней заготовочкой» слова Санду о долге «Газпрому»
Санду заявила, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн
Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС «в два шага»
Мелисса Тимофеева