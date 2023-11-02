Депутат Затулин озвучил истинную цель поездки Макрона в Казахстан

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Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан является желанием французского лидера продемонстрировать свою политическую независимость.
Но, по мнению Затулина, Макрону не удаётся быть самостоятельным.
Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что встреча лидеров Франции Эммануэля Макрона и Казахстана Касым-Жомарт Токаева не принесёт ничего нового и особенного. Он также не увидел ничего значимого в том, что Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим.
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«Что у него не получается. Это касается всех инициатив Макрона. Что касается Узбекистана и Казахстана, то, во-первых, это вызвано вполне очевидным желанием найти другие источники сырья. <…> Он выполняет роль младшего партнёра США, но ему очень хочется быть самостоятельным», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Затулин.
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Мелисса Тимофеева