Депутат Журавлев: Израиль проигнорирует призыв ЕС снять блокаду с сектора Газа

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что в случае, если ЕС рекомендует Израилю снять блокаду с сектора Газа, то последний не учтёт и проигнорирует подобные призывы.
«Иерусалим плевал на резолюции ООН и руководствовался исключительно соображениями собственной выгоды. Раньше Запад только умилялся этим израильским нарушениям, как забавным выходкам малолетнего ребёнка, но именно ими, кроме всего прочего, страна и добилась устойчивой ненависти среди своего арабского окружения», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Журавлев.
Ранее посол Израиля Александр Бен Цви заявил, что сектор Газа не должен отличаться от других арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира.
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