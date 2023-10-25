Депутат Журавлёв: Мигранты, подавшие на паспорт РФ, должны отслужить в армии

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Мигранты, переехавшие на постоянное место жительства в Россию и подавшие документы на получение гражданства, ещё до получения паспорта РФ должны будут пройти службу в армии. Такое предложение в своём Telegram-канале высказал депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв.
«Выступаю с этой инициативой уже долгие годы, но сейчас она, кажется, нашла, наконец, отклик во властных структурах <...> глава Следственного комитета Бастрыкин тоже заявил, что все новоявленные граждане России должны отдать свой долг Родине. <...> Причем, армейскую службу необходимо пройти кандидату еще до получения российского паспорта, чтобы он сразу понимал, что гражданство – это не только определенные права, но и обязанности перед страной», — сообщил Журавлёв.Кроме того, он предложил для подобных случаев отменить и возрастной ценз для воинской службы: если мигрант станет российским гражданином в 50 или 60 лет, то и пойти служить он должен в этом возрасте.
Также глава ведомства напомнил о предложении СК производить обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев, приезжающих в Россию на длительный срок.
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Артем Путинцев