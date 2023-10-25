Депутат Журавлёв: Мигранты, подавшие на паспорт РФ, должны отслужить в армии

Мигранты, переехавшие на постоянное место жительства в Россию и подавшие документы на получение гражданства, ещё до получения паспорта РФ должны будут пройти службу в армии. Такое предложение в своём Telegram-канале высказал депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв.