Депутат Журавлёв предрёк Украине вступление не в ЕС, а в пропасть

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился в том, что Украина вступит в Евросоюз.
Он пояснил, что с 2014 года при огромном стремлении вступить в ЕС терпит только неудачи.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Отмечается, что в настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.
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«Безвизовый режим с ЕС считался одним из главных достижений Майдана 2014-го. И где он сейчас? Можно ли въехать в ЕС свободно мужчинам до 60? Это смешно. Вступление в ЕС будет выглядеть так же смешно, как и безвиз. Украина всегда пыталась куда-то вступить, но получается пока в пропасть», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.
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Мелисса Тимофеева