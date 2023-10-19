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Депутат Журавлёв призвал принять любые меры для вызволения россиян из Газы

19 октября 2023, 17:17
Фото: istockphoto.com/rrodrickbeiler

Фото: istockphoto.com/rrodrickbeiler

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для возвращения в Россию из Газы наших соотечественников, которые до сих пор остаются в Газе, необходимо принять любые меры.

Он отметил, что вернуть на Родину наших граждан можно, к примеру, с помощью спецназа. Также, по его мнению, следует использовать рычаги политического давления на те стороны палестино-израильского конфликта, которые удерживают наших сограждан.

«Здесь отличный пример подают США, которые для того, чтобы вытащить американцев, оказавшихся в сложной ситуации в любой стране, предпринимают все возможные усилия, от дипломатических до военных. Вплоть до того, что отправляют группы спецназа. <…> Принять любые меры. И давить на тех, кто их удерживает — Израиль или Палестину», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлёв.

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#израиль
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#палестина
#сектор газа
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Востоковед Тавровский заявил о начале «боевого слаживания» РФ и КНР
19 октября 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/farosofa

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский заявил, что сейчас наблюдается начало так называемого боевого слаживания России и Китая.
«За 10 лет правления Си Цзиньпина у нас сложилось стратегическое партнёрство новой эпохи. После начала СВО, после встречи Путина и Си Цзиньпина в марте этого года и восьмичасового обсуждения нового этапа действительно началось «боевое слаживание». Это как на фронте где-нибудь под Донецком: два бойца, оказавшиеся в одном окопе, помогают друг другу», — пояснил в беседе с «Царьградом» Тавровский.

При этом, в Пекине активно развивается проект «Один пояс, один путь», к которому был привязан и приезд российского лидера Владимира Путина. Как передают argumenti.ru, поддержать этот форум из 200 государств приехали 147 лидеров или их представителей.

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#китай
#россия
#политика
#сотрудничество
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Финляндия запретила продавать недвижимость гражданам России
Минобороны Финляндии заблокировало продажу трех объектов недвижимости россиянам
19 октября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти приняли решение заблокировать три сделки по приобретению недвижимости покупателями из России. Запрет касается двух объектов в городе Руоколахти и одного — в Китее.
Решение о блокировке сделок с недвижимостью подписано министром обороны Финляндии Антти Хакканеном. По его словам, продажа этих объектов может якобы пойти во вред безопасности страны. В сообщении Минобороны указано, что приобретение указанной недвижимости россиянами может рассматриваться как препятствие организации обороны Финляндии, наблюдению и защите территориальной целостности.

Отношения Финляндии и России серьезно охладели и стремительно приближаются к абсолютному нулю. Финский бизнес почти полностью ушел с российского рынка, прекратилось железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Кроме того, в Северной столице закрылось генеральное консульство Финляндии.

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Су-27 ВКС РФ не допустил нарушения госграницы британскими самолетами над Черным морем
МО РФ: Су-27 не допустил нарушения границы России британскими самолетами
19 октября 2023, 17:49

Фото: iStock/Iain Tall

19 октября над акваторией Черного моря обнаружены приближающиеся к российской границе три воздушные цели. Ими оказались британские самолеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Они идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Иностранные самолеты развернулись от российской границы при приближении российских истребителей. Тогда они спокойно вернулись на свой аэродром базирования. Таким образом, нарушение границы Российской Федерации было пресечено.

Также в Минобороны уточнили, что российские истребители выполнили свой полет в соответствии со всеми правилами. Они не пресекали воздушные трассы и не шли на опасное сближение с иностранными самолетами.

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#минобороны
#истребители
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Дуда назвал польских избирателей «свиньями»
Президент Польши Дуда назвал «свиньями» участников выборов во времена ПНР
19 октября 2023, 17:09

Фото: iStock/Velishchuk

Президент Польши Анджей Дуда назвал «свиньями» участников голосования на выборах во времена Польской народной республики (ПНР).
На съезде профсоюза «Солидарность» Дуда отметил рекордную явку в 74,38% на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье.

Он заявил, что такой показатель доказал укоренение польской демократии по сравнению с переломным 1989 годом. По его словам, до этого года выборы посещали только «свиньи». Во времена ПНР все результаты выборов фальсифицировались, люди понимали это, поэтому не ходили голосовать. 

Дуда отметил, что на воскресные выборы явка была настолько высокой, что пришлось продлевать время работы участков.

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В России вводятся штрафы за навязывание товаров и дополнительных услуг
19 октября 2023, 16:53

Фото: istockphoto/Konstantin Gavrilov

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за навязывание потребителю дополнительных услуг. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, новый закон предусматривает ответственность должностных и юридических лиц от уклонения рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Сумма штрафа за навязывание товаров или услуг за дополнительную плату для должностных лиц составит от 2-х до 4-х тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова ранее поясняла, что ответственность может наступить, например, в том случае, когда компании настойчиво предлагают застраховать жизнь или автомобиль. То есть, если менеджер автосалона при покупке машины настаивает на ее обязательном страховании, это будет рассматриваться как административное правонарушение.

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В секторе Газа погиб командующий силами безопасности Мхейсен
19 октября 2023, 16:48

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Командующий силами безопасности сектора Газа генерал-майор Джихад Мхейсен погиб в результате удара, нанесенного израильскими ВВС. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Газы Ияд аль-Бузум.
«Мы оплакиваем погибшего Джихада Мхейсена, командующего национальной службой безопасности сектора Газа», - сказал аль-Бузум.

Кроме того, по его словам, в результате удара Израиля убит Фуад Абу Бтейхан. Он возглавлял в Газе управление границ и погранпереходов. Аль-Бузум отметил, что Израиль нанес точечные удары по домам убитых командиров. Вместе с ними также погибли и члены их семей.

Движение ХАМАС заявило, что ведёт обстрелы Тель-Авива в ответ на массовые убийства мирных граждан со стороны Израиля. По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.


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#израиль
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#дети
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#движение
#человек
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Iltalehti: Звезда «Евровидения» на концерте выбросил флаг Украины за кулисы
19 октября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

Во время выступления в Таллине финскому рэперу Käärijä (настоящее имя Йере Пеухинен) кто-то из зрителей бросил на сцену флаг Украины. Однако он не стал размахивать жовто-блакитным полотнищем, а просто отбросил его в сторону, за кулисы.
Зрители возмущенно засвистели и затопали, осуждая поведение певца. Тот, как выяснилось, тоже был недоволен.

«Нет-нет, зачем это? Кто это сделал? Это совсем не круто! Мы сейчас в Эстонии. Зачем ты вообще это делаешь?» — возмущенно обратился Пеухинен к фанату.

Позже рэпер объяснял, что не хотел обижать эстонскую публику, размахивая флагом другого государства. К тому же он признался, что просто перепутал его с флагом Швеции из-за похожих цветов. Также Käärijä сообщил, что после инцидента на концерте ему стали поступать угрозы.

Йере Пеухинен представлял Финляндию на конкурсе «Евровидение» в 2023 году. Рэпер исполнил песню «Cha Cha Cha» и занял с ней второе место. Победу одержала шведская певица Лорин с композицией «Tatoo».

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В России подготовили проект «Цифрового кодекса»
Сенатор Рукавишникова: Минцифры подготовило проект «Цифрового кодекса» России
19 октября 2023, 15:49

Фото: iStock/anyaberkut

Минцифры подготовило проект «Цифрового кодекса» России. Об этом сообщила первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова в ходе заседания круглого стола по теме «Цифровые компетенции юристов».
Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин рассказал, что «Цифровой кодекс» будет упорядочивать общественные отношения, связанные с цифровизацией. Также он поспособствует развитию цифровой экономики и унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи. 

Рукавишникова рассказала, что «Цифровой кодекс» пока находится в стадии проекта, но уже подготовлен для документов Минцифры России. 

Отмечается, что «Цифровой кодекс» России будет внесён в Госдуму в 2024-2025 году. 

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В Эстонии боятся, что Венгрия станет троянским конём России
Депутат Стойческу: Венгрия может стать троянским конём РФ в ЕС и НАТО
19 октября 2023, 15:36

Фото: iStock/Leestat

Венгрия может стать троянским конём России в Евросоюзе и НАТО. Об этом заявил председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу в беседе с порталом ERR.
Ранее, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Китае. По словам венгерского представителя, страна не намерена отворачиваться от России и заинтересована в продолжении сотрудничества. 

Он отметил, что такое сотрудничество стран может привести к тому, что Венгрия начнёт блокировать решения, направленные на укрепление безопасности и обороны Евросоюза и на помощь Украине. 

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