Депутат Журавлёв призвал принять любые меры для вызволения россиян из Газы

Фото: istockphoto.com/rrodrickbeiler
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для возвращения в Россию из Газы наших соотечественников, которые до сих пор остаются в Газе, необходимо принять любые меры.
«Здесь отличный пример подают США, которые для того, чтобы вытащить американцев, оказавшихся в сложной ситуации в любой стране, предпринимают все возможные усилия, от дипломатических до военных. Вплоть до того, что отправляют группы спецназа. <…> Принять любые меры. И давить на тех, кто их удерживает — Израиль или Палестину», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлёв.
Читайте также:
Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 19
Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможной операции в Газе
Небензя назвал число россиян, ставших заложниками блокады сектора Газа
Мелисса Тимофеева