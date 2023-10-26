Депутат Журавлёв: Центр миротворческих операций в Алма-Ате может быть опасен

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что открытие в Казахстане центра миротворческих операций с участием посла США может в перспективе представлять опасность для России.
Он высказал мнение о том, что в центре будут тренировать казахских бойцов по стандартам НАТО.
При этом, ранее Министерство обороны Казахстана опровергло информацию о якобы открытии центра НАТО в Алма-Ате.
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«Всё, к чему прикасаются США, таит в себе потенциальную опасность для России. Если центр военной подготовки в Алма-Ате открывает американский посол Розенблюм, это вряд ли будет дружественная нам база. Тем более, что чётко сообщается, что тренироваться в нём казахстанские военные будут по стандартам НАТО», — отметил в беседе с NEWS.ru Журавлев.
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Мелисса Тимофеева