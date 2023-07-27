Депутаты Госдумы не смогут выезжать в зону СВО без согласования с Шойгу

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Депутатам Государственной думы запретили ездить в зону проведения специальной военной операции без получения на это разрешения министра обороны Сергея Шойгу или начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Теперь посещение депутатами Госдумы воинских частей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, будет возможно только после получения разрешения министра обороны либо главы Генштаба. Согласованием будет заниматься руководство Госдумы. При этом депутаты могут продолжать ездить в новые российские регионы, встречаться с военными на нейтральной территории, передавать им гуманитарную помощь. Для этого никаких специальных согласований не требуется. Речь идет только о посещении воинских частей.
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Александр Бойцов