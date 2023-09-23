Депутаты запорожского заксобрания избрали Балицкого губернатором региона

Фото: сайт Кремля
Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что избран депутатами запорожского заксобрания губернатором региона.
Балицкий подчеркнул, что для него это большая честь и доверие.
Напомним, ранее бывший глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию в СМИ о том, что стал сенатором от Запорожской области.
Также депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области.
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«Сегодняшнее событие лично для меня - это промежуточный итог всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа», — написал он.
Также депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области.
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Екатерина Коршунова