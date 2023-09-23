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Депутаты запорожского заксобрания избрали Балицкого губернатором региона

23 сентября 2023, 18:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что избран депутатами запорожского заксобрания губернатором региона.
Балицкий подчеркнул, что для него это большая честь и доверие.

«Сегодняшнее событие лично для меня - это промежуточный итог всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа», — написал он.


Напомним, ранее бывший глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию в СМИ о том, что стал сенатором от Запорожской области.

Также депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области.

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#запорожская область
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В Киеве ужаснулись состоянием украинских городов
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не восстанавливает поврежденные города
23 сентября 2023, 18:27

Фото: iStock/Roman Novitskii

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевские власти не вкладываются в восстановление поврежденных от военных действий городов, хотя Запад выделяет на это деньги. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
По мнению Соскина, русские сделали в Мариуполе больше, чем президент Украины Владимир Зеленский и его окружение в украинских городах. Он выразил мнение, что деньги Запада были разворованы.

Соскин дополнил, что украинская власть не может защитить.

Напомним, ранее экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. По мнению Акена, западные страны по-прежнему думают только об оружии.

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#байден
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СМИ: Запад сделал неожиданный подарок Путину на Украине
Журналист CNN назвал разлад Польши с Украиной подарком для Путина
23 сентября 2023, 18:02

Фото: iStock/Ruma Aktar

Разногласия между Польшей и Украиной по вопросу о поставках зерна и оружия привел в ярость европейских чиновников, так как в их глазах он отвечает интересам РФ. Об этом в статье для CNN написал журналист Люк Макги.
Сообщается, что в Евросоюзе сильно недовольны конфликтом Польши и Украины, так как «оружейная истерия» Варшавы даст повод и другим государствам, которые поставляли бронетехнику и снаряды Киеву, отказаться от такой политики. 

«Разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля», — отметил Макги.

Напомним, зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины. 

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#конфликт
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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области
23 сентября 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию в СМИ о том, что стал сенатором от Запорожской области. Об этом Рогозин написал в своем телеграм-канале.
«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал Рогозин.

Отмечается, что чиновник последовательно занимается помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой новых регионов. Он также возглавляет группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее Рогозин заявил, что российские офицеры и генералы оказались растеряны, оказавшись в зоне боевых действий. По его словам, военные действия оказались университетом для некоторых граждан, поэтому он призвал акцентировать внимание именно на них. 

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Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине
Политик Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за финансирование режима Зеленского
23 сентября 2023, 14:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо шокирован заявлением глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро. Свое удивление политик выразил в социальной сети X.
«Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция, ради режима Зеленского! Полное разорение, ради разжигания войны и коррупции!», — заявил Филиппо.

По мнению политика, это безумно. Он также потребовал прекратить финансовую поддержку Украины. 

Ранее Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию, отправляя вооружение Украине. По его мнению, поддержка Украины со стороны ЕК способствует эскалации конфликта. 

Напомним, фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро 

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#франция
#политика
#украина
#деньги
#помощь
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Россия предложила Бразилии провести двусторонний форум впервые с 2015 года
23 сентября 2023, 13:34

Фото: iStock/blinow61

Россия предлагает Бразилии возобновить двусторонний форум впервые с 2015 года.
Bloomberg, ссылаясь на данные чиновников, пишет, что предложение поступило от главы МИД Сергея Лаврова к бразильскому коллеге Мауро Виейре. Это произошло после встречи бразильского президента Лулы да Силвы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
По данным источников, Бразилия также заинтересована в том, чтобы возобновить форум. Даты возможной встречи будут обсуждать.
 
Российско-бразильская комиссия высокого уровня по сотрудничеству была инициирована в 1997 году. В последний раз она действовала 8 лет назад, в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Бразилия предложила России помощь в расследовании гибели Евгения Пригожина, поскольку потерпевший крушение Embraer был произведен бразильской компанией. Однако, Москва от помощи отказалась.

В международной организации гражданской авиации (ИКАО) подчеркнули, что рейс, на котором погиб Пригожин, был внутренним, потому международные правила на него не распространяются.

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#россия
#бразилия
#политика
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США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ
Рейтер: США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче крупнейшего пакета оружия
23 сентября 2023, 12:56

Фото: iStock/sarawuth702

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Сообщается, что на данный момент сделка находится на ранней стадии переговоров и четкие условия еще не определены. По информации агентства, соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в следующем году.

Отмечается, что США планируют определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.

Напомним, американский президент Джо Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября. 

Ранее сообщалось, что глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России.

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#сша
#оружие
#соглашение
#всу
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Путин выразил соболезнования главе Италии в связи со смертью Джорджо Наполитано
23 сентября 2023, 12:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, Джорджо Наполитано занимал пост главы государства с 2006 по 2015 годы. Он скончался в возрасте 98 лет. 

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось в последнее время. Несколько месяцев он находился в римской клинике.

Наполитано приезжал в Россию в 2008 году и множество раз встречался с главой российского государства Владимиром Путиным.

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#россия
#политика
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#пост
#италия
#мир
#зеленский
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Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области
23 сентября 2023, 11:52

Фото: сайт Кремля

Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области.
ТАСС пишет, что на заседании Херсонской областной думы первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко по спецпоручению президента РФ Владимира Путина представил на этот пост трех кандидатов, среди которых были Владимир Сальдо, Иван Шумаков и Игорь Шепелин.
 
«Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но ещё и не менее большая ответственность», —заявил Владимир Сальдо после объявления итогов тайного голосования.
Ранее партия «Единая Россия» одержала победу в выборах в Херсонской области, получив 28 из 36 мест в законодательном собрании. Об этом сообщает региональный избирком. На момент обработки 72,24% бюллетеней в Херсонской области «Единая Россия» набрала 73,73% голосов. Помимо этого, уточняется, что в остальных новых регионах России также лидировала «Единая Россия».

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#херсонская область
#выборы
#губернатор
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«Избалованный ребенок»: в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН
Журналист Хайфон: поведение Зеленского может лишить его западной помощи
23 сентября 2023, 11:39

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что неподобающее поведение и ложь украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в Генассамблее ООН ставят западную помощь Киеву под вопрос. Об этом Хайфон сообщил на своем YouTube-канале.
По мнению Хайфона, Запад начал осознавать, что его план по ослаблению РФ провалился, так как санкции не работают, а ВС РФ побеждают на фронте. Он пояснил, что западные союзники Киева пытаются объяснить Зеленскому, что необходимо остановиться, но он же своим неправильным поведением дает понять, что не готов к этому.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений.

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