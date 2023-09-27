Der Spiegel: Немцы освистали Шольца и Бербок из-за поставок оружия Киеву

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказались освистаны толпой немецких избирателей во время их совместного предвыборного турне по стране. Граждан Германии возмутила одинаковая позиция обоих политиков по поводу поставок оружия на Украину, пишет издание Der Spiegel.
И Шольц, и Бербок подверглись одинаково жестокой критике, даже несмотря на то, что оба они принадлежат к разным политическим партиям. Вместе со свистом и улюлюканьем из толпы в их адрес неслись многочисленные упрёки и оскорбления.
Канцлера Шольца, в частности, обвиняли в развязывании конфликта на территории Украины, а также провоцировании инфляции и миграционного кризиса непосредственно в самой Германии. А главе МИД советовали «свалить» и упрекали в том, что именно она добилась решения о поставках Киеву военной техники.
Как заключило издание, обоим ключевым фигуром немецкого правительства в этой ситуации оставалось только «идти дальше, сохраняя хорошую мину при плохой игре».
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что Германия отправляла Киеву сильно устаревшие образцы техники и вооружения, которые не всегда оказывались рабочими. При этом, по её словам, в правительстве Германии точно знали о качестве поставляемой техники и вооружения, и якобы предупреждали, что всё это может «особо не работать».
В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии. А вот дальнобойных ракет Taurus в пакете этом не будет.
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Канцлера Шольца, в частности, обвиняли в развязывании конфликта на территории Украины, а также провоцировании инфляции и миграционного кризиса непосредственно в самой Германии. А главе МИД советовали «свалить» и упрекали в том, что именно она добилась решения о поставках Киеву военной техники.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что Германия отправляла Киеву сильно устаревшие образцы техники и вооружения, которые не всегда оказывались рабочими. При этом, по её словам, в правительстве Германии точно знали о качестве поставляемой техники и вооружения, и якобы предупреждали, что всё это может «особо не работать».
В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии. А вот дальнобойных ракет Taurus в пакете этом не будет.
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Артем Путинцев