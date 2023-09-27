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Der Spiegel: Немцы освистали Шольца и Бербок из-за поставок оружия Киеву

27 сентября 2023, 05:13
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказались освистаны толпой немецких избирателей во время их совместного предвыборного турне по стране. Граждан Германии возмутила одинаковая позиция обоих политиков по поводу поставок оружия на Украину, пишет издание Der Spiegel.
И Шольц, и Бербок подверглись одинаково жестокой критике, даже несмотря на то, что оба они принадлежат к разным политическим партиям. Вместе со свистом и улюлюканьем из толпы в их адрес неслись многочисленные упрёки и оскорбления.

Канцлера Шольца, в частности, обвиняли в развязывании конфликта на территории Украины, а также провоцировании инфляции и миграционного кризиса непосредственно в самой Германии. А главе МИД советовали «свалить» и упрекали в том, что именно она добилась решения о поставках Киеву военной техники.


Как заключило издание, обоим ключевым фигуром немецкого правительства в этой ситуации оставалось только «идти дальше, сохраняя хорошую мину при плохой игре».

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что Германия отправляла Киеву сильно устаревшие образцы техники и вооружения, которые не всегда оказывались рабочими. При этом, по её словам, в правительстве Германии точно знали о качестве поставляемой техники и вооружения, и якобы предупреждали, что всё это может «особо не работать».

В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии. А вот дальнобойных ракет Taurus в пакете этом не будет.

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#германия
#поставки
#военная техника
#украина
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CTV: Парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах
27 сентября 2023, 05:40

Фото: iStock/Vladone

Члены парламента Канады согласились осудить нацизм в любых его формах и выразили солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего, сообщает телеканал CTV. Предложение лидера оппозиционного «Квебекского блока» Ива-Франсуа Бланше в итоге поддержали представители всех партий Канады.
Кроме того, депутаты осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», а также «отозвали» оказанные ему почести.

«Если бы любой член парламента знал, кому его просят встать и аплодировать, то ни один человек не поддержал бы это», — прокомментировала ситуацию лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд, добавив, что члены её семьи пережили Холокост.
Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием 98-летнего Хунки. Рота заявил, что осознаёт свою вину и берёт ответственность за содеянное. Он подчеркнул, что понимает, сколько боли могла причинить людям такая халатность канадских парламентариев. По его словам, публичное чествование экс-бойца СС задело еврейские общины в Канаде, а также поляков, которые пережили нацистские преступления.

Напомним, что инцидент произошел во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Канады. На заседании пригласили 98-летнего Ярослава Хунку и представили его как украинского борца за свободу. После приветствия его осыпали аплодисментами. ​

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#парламент
#депутаты
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На Украине боятся раскола страны по «корейскому сценарию»
Pais: На Украине боятся раскола страны по «корейскому сценарию»
27 сентября 2023, 05:02

Фото: iStock/JARAMA

Сама страшным поворотом событий для президента Украины Владимира Зеленского станет раскол Украины на две части по «корейскому сценарию». Однако по мнению автора испанского журнала Pais, вскоре это может стать реальность.
В публикации отмечается, что украинский конфликт может привести к разделению страны на две части, как это когда-то произошло на Корейском полуострове.

«В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — пишет журналист.

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Бывший разведчик ВС США Риттер: Зеленский способен только подписать капитуляцию

Cенат США предложил выделить Украине в 2024 году не $24, а только $6 млрд\

#украина
#сценарий
#сво
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Бывший разведчик ВС США Риттер: Зеленский способен только подписать капитуляцию
27 сентября 2023, 03:34

Отставной разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет самостоятельно определить дату завершения конфликта с Россией, и всё, на что он способен — это подписать капитуляцию.
«Военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский», — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. 

Так он прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, который заявил, что только Зеленский имеет право решать, когда сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что военнослужащие ВСУ могут осуществить переворот и сместить с поста президента Украины Владимира Зеленского, так как в рядах украинской армии растёт разочарование политикой Киева из-за больших потерь. Он добавил, что переворот может быть организован некорорумпированными военными и генералами среднего звена.

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#сша
#украина
#владимир зеленский
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Cенат США предложил выделить Украине в 2024 году не $24, а только $6 млрд
27 сентября 2023, 03:08

Фото: iStock/nashvilledino2

Сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе 6 млрд долларов вместо запрошенных Белым домом 24 млрд. Об этом говорится в проекте поправки к бюджету. Документ и пояснения к нему опубликованы на сайте комитета Сената по ассигнованиям.
Законодатели предлагают на 2024-й финансовый год (то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024-го) согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине по линии Пентагона, а также 1,65 млрд долларов для экономической помощи Украине через Госдепартамент.

Накануне Палата представителей Конгресса США официально запросила у администрации президента Джо Байдена сумму расходов американского бюджета на финансовую помощь Украине, направив соответствующее письмо помощнику Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану.

Члены Палаты представителей опасаются, что администрация Белого дома может скрывать сведения касательно суммы расходов на помощь Киеву.Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой, заявлял ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

При этом почти половина всех средств, которые поступили на финансирование бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.

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#украина
#сша
#помощь
#финансирование
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INA: Во время пожара на свадьбе в Ираке погибли 100 человек, ещё 150 пострадали
27 сентября 2023, 02:50

Фото: iStock/Kevin_Lendio

Пожар разгорелся в свадебном зале на севере Ирака, во время него погибли 100 человек, а более 150 пострадали. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на управление здравоохранения иракской провинции Найнава.
«По предварительным данным, зафиксировано 100 случаев смерти и более 150 пострадавших в результате пожара в свадебном зале в Аль-Хамдании», — отмечается в сообщении ведомства.

В управлении гражданской обороны Ирака, в свою очередь, отметили, что к пожару могло привести использование фейерверков. Также отмечается, что в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности.

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#свадьба
#пожар
#погибшие
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Небензя: США пошли на подрыв «Северных потоков» ради сохранения влияния в Европе
27 сентября 2023, 01:46

Фото: iStock/DOERS

Власти США пошли на подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для того, чтобы сохранить свое влияние в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Мы говорим не о какой-то хулиганской выходке. Мы говорим о теракте, затронувшем международную трубопроводную инфраструктуру и повлекшем за собой тяжелые экономические и экологические последствия для целого ряда государств», — подчеркнул Небензя.

По словам российского постпреда, в последнее время в экспертном сообществе появляется всё больше и больше свидетельств в пользу того, что подрыв «Северных потоков» является делом рук Вашингтона. Как отметил Василий Небензя, в данном случае США руководствовались узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование на европейском континенте.

Ранее американский  журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в ходе собственного расследования пришёл к выводу о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» в Балтийском море совершили спецслужбы США при содействии Норвегии. Причем ЦРУ затем умело скрыло все следы, чтобы информация о причастности США к взрывам не стала достоянием общественности.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.

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#северный поток
#оон
#сша
#взрыв
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США наладит совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники
27 сентября 2023, 01:27

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

В США заявили о планах наладить совместный с Украиной выпуск военной техники на её территории. Об этом сообщил заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант. При этом он не уточнил, о каких видах техники идёт речь.
«Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране», — подчеркнул Лаплант.

Замглавы Пентагона напомнил, что соответствующие решения были приняты ещё во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что из-за потерь в СВО эффективность западной техники на Украине находится теперь под большим вопросом. Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отметили журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет». Именно поэтому США так долго не решались отправлять на Украину свои танки Abrams, так как массовая потеря в боях этих машин способна нанести по имиджу ВПК Соединённых Штатов очень серьёзный удар.

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#сша
#украина
#военная техника
#производство
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В Верховной Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ
Юрчишин: Предъявление Киеву списка реформ является ошибочным шагом
27 сентября 2023, 01:08

Фото: iStock/Mykola Churpita

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что выставление Киеву списка реформ, необходимых для оказания дальнейшей поддержки, является обидным. Об этом сообщает New Voice.
«Реформирование — это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей», — заявил Юрчишин в ходе интервью украинскому радио.

По мнению депутата, привязывать реформу САП или БЭБ к предоставлению оружия является недальновидным шагом.

«Обидно, что до этого дошло», — заключил Глава антикоррупционного комитета Рады.

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#сша
#радио
#украина
#оборона
#интервью
#нато
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В Нидерландах назвали возможные сроки передачи Украине истребителей F-16
27 сентября 2023, 00:59

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Киев может получить истребители F-16 в 2024 году. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в своём интервью американскому телеканалу MSNBC.
Она отметила, что всё будет зависеть от того, сколько времени займёт обучение украинских лётчиков.

«Мы рассчитываем, что на это уйдёт 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько учатся наши военные», — сказала министр.

Напомним, что ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. В Белом доме заявили, что Киев получит самолёты от третьих стран после подготовки лётчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, в таком случае она получит преимущество в небе над Россией. При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.

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#нидерланды
#украина
#самолёты
#военная техника
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