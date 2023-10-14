Der Spiegel: по всей Германии бунтуют сторонники ХАМАС

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По данным немецкого издания Der Spiegel, в городах Германии сторонники ХАМАС активно проводят акции по сожжению и срыву израильских флагов, а также устраивают митинги в поддержку палестинцев. Эти события привели к усилению мер по безопасности для еврейских организаций.
Из-за растущего напряжения и беспорядков власти запретили пропалестинские собрания в городах, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Мангейм и Регенсбург. В ответ на увеличившееся напряжение, было решено усилить присутствие представителей экстренных служб на улицах городов.
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Артем Кузьмин