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Дерипаска: Британская экономика трещит по швам из-за действий политиков

27 ноября 2023, 15:38
Фото: istockphoto/IR_Stone

Фото: istockphoto/IR_Stone

Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска считает, что экономика Великобритании буквально трещит по швам. Причиной этого он считает действия правительства и политиков, в том числе бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Таким образом Дерипаска прокомментировал слова британского министра финансов Джереми Хантера о том, что инвестиции в экономике Соединенного Королевства в последнее время значительно сократились. По мнению бизнесмена, в этом нет ничего удивительного.

Он считает, что правящий кабинет министров с треском проиграет предстоящие весной выборы. А одной из причин удручающего состояния британской экономики, по мнению Дерипаски, является то, что у англичан не хватило ума подумать о последствиях того, что, будучи у власти, Джонсон, которого он назвал «клоуном», и его приспешники разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам.

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На Украине допустили обсуждение условий завершения конфликта
Ступак: Необходимо обсудить завершение конфликта без выхода на границы 1991 года
27 ноября 2023, 16:16

Фото: istock / Liukov

Украине сложно завершить конфликт с РФ с выходом на границы республики 1991 года. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак в интервью журналу Newsweek.

«Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — сказал советник.
По мнению Ступака, необходимо найти «золотую середину», обсуждая другие варианты завершения конфликта на Украине.  Кроме того, он отметил, что отсутствие доверия между Россией и Украиной остается серьезной проблемой.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввел запрет на них.

Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Украина не согласна на мирные переговоры с РФбез репараций со стороны Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#россия
#конфликт
#интервью
#рф
#украина
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Столтенберг обозначил главную задачу НАТО в отношении России
Столтенберг: предотвращение военной эскалации с РФ является главной задачей НАТО
27 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Одной из основных задач НАТО является предотвращение эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг выступая на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе.
«У НАТО есть две фундаментальные задачи, первая – это поддержка Украины. Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО», - заявил Столтенберг.

По его словам, это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям. Генсек НАТО заявил, что альянс дает четко понять России о готовности защищать каждый сантиметр своей территории. Он подчеркнул, что НАТО уже усилили свое присутствие на восточном фланге альянса. И делается это, по словам Столтенберга, не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а наоборот, предотвратить его.

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#всу
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Россиянин ушел на спецоперацию за месяц до конца срока в колонии и лишился ног
Житель Ярославля ушел на СВО за месяц до конца срока в колонии и лишился ног
27 ноября 2023, 15:54

Фото: istock / vadimguzhva

Житель Ярославля Вячеслав Колесов отправился на специальную военную операцию за месяц до конца срока и вернулся без ног. Об этом сообщает 76.RU.
Как рассказал Колесов, в колонию приехали вербовщики ЧВК «Вагнер» вместе с Евгением Пригожиным незадолго до окончания срока отбывания наказания. Вячеслав принял решение, что хочет поучаствовать в спецоперации, так как родственники забыли про него, а на воле у него никого нет. 

«Думаю: уже столько нагрешил... Они все от меня открестились — родственники все. Ты, — говорят — уже все, забыли», — поделился мужчина.
На поле боя Колесова ранили, он получил обморожение рук и ног. В госпитале в Луганске ему сообщили, что  спасти ноги не получится, и после операции он поехал домой. На выплаты от ЧВК он смог приобрести недорогое жилье на вторичном рынке. Сейчас Вячеслав ждет, пока ему сделают протезы, но сейчас он вынужден буквально заползать в подъезд, так как пандус в помещении не установлен. 

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На Украине отвергли мирный договор без репараций России
Замминистра юстиции Украины Мудра: Украина не согласится на мир без репараций РФ
27 ноября 2023, 15:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирные переговоры с Россией без репараций со стороны Москвы, передает издание «Цензор».
«Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра.

Она напомнила, что 27 октября на саммите лидеров стран Евросоюза было принято решение, о передаче Украине доходов с замороженных средств РФ. По ее словам, существует определённый план, который состоит из нескольких этапов. Мудра объяснила, что сначала финансовые учреждения должны сгенерировать доходы, а уже после Украина сможет забирать активы с общего счета.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ищет способы, как законно пустить замороженные российские деньги на помощь Украине. Планируется, что в декабре Еврокомиссия представит подготовленный юридический механизм по использованию доходов от замороженных российских активов. При этом Москва сможет ответить на такой шаг: она конфискует намного больше.

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#евросоюз
#активы
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Лавров заверил в отсутствии у России «завоевательских планов»
Глава МИД Лавров: у РФ нет агрессивных замыслов и завоевательских планов
27 ноября 2023, 15:05

Фото: сайт Кремля

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет агрессивных и завоевательских планов на Европу. Об этом пишет РИА Новости.

«Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — заявил российский министр,
Так он ответил на заявления министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, то после победы Россия пойдет на государства Европы.

Помимо этого Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Бразилии стать постоянным членом Совбеза ООН. По словам дипломата, РФ и Бразилия конструктивно взаимодействуют в ООН.

Ранее Лавров заявил, что на сегодняшний день России необходимо думать о том, как не зависеть от европейских «вывертов» в экономике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#новости
#рф
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В Кремле сообщили о готовности Путина отправиться в терпящие стихийные бедствия регионы
Песков: Путин готов поехать в регионы, терпящие стихийные действия
27 ноября 2023, 15:01

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин готов отправиться в регионы, терпящие стихийные бедствия, однако, пока что этого не требуется, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Слава богу таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов», - прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, вечером 26 ноября Крымский полуостров и Краснодарский край накрыл страшный шорм, который уже успели окрестить «Штормом века». В результате, сотни тысяч человека остались без горячей воды и теплоснабжения, десятки домов ушли под воду, также известно о четверых погибших.

В настоящий момент власти регионов оценивают ущерб, нанесённый стихией.

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«Поступки говорят громче слов»: Илон Маск посетил атакованный ХАМАС израильский кибуц
Нетаньяху показал Маску последствия удара ХАМАС в кибуце Кфар-Аза
27 ноября 2023, 14:45

Фото: istock / Ekaterina_Lin

Американский бизнесмен Илон Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишетThe Times of Israel.
Как сообщает издание, Маск встретился с Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 ноября атаковали представители палестинского радикального движения ХАМАС. Израильские власти показали ему последствия нападения палестинских радикалов.

«Поступки говорят громче слов», — написал Маск в социальной сети X (Ранее Twitter).
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Отмечается, что количество жертв в Газе превысило 8,8 тысячи человек, также более 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибло более 1400 человек, включая 20 граждан РФ. Также, по разным оценкам, около 240 пленников могут удерживать ХАМАС.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Илон Маск прокомментировал одним словом публикацию бизнесмена Дэвида Сакса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#израиль
#бизнесмен
#twitter
#илон маск
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Владимир Путин проводит встречу с главой ВТБ Андреем Костиным
27 ноября 2023, 14:42

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин проводу встречу с главой ВТБ-банка Андреем Костиным.
Встречу глава Российской Федерации предложил начать с разговора о судостроении. Костин поддержал инициативу и подробно рассказал президенту о развитии вверенной ему отрасли.

Напомним, в начале октября 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в распоряжении ВТБ-банка. Известно, что акции были переданы в размере ста процентов. Как отмечается в документе, подписанном российским лидером, с помощью такого шага планировалось достичь более эффективного управления, а также прогресса в развитии промышленности в судостроительной сфере.

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#строительство
#промышленность
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«Крым защищён»: Аксёнов заявил, что все террористы на территории полуострова были пойманы
Аксёнов: Все произошедшие в Крыму теракты раскрыты, а их участники задержаны
27 ноября 2023, 14:28

Фото: kremlin.ru

Все теракты, которые произошли на территории Крымского полуострова, были раскрыты, а все их участники задержаны, об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в интервью для «Россия 24».
«Все теракты, которые происходили на территории Крыма, раскрыты, все участники задержаны. Крым защищен, у нас слаженная команда, которая работает на защиту Крыма от террористических угроз. Крым системно защищен», - прокомментировал ситуацию ​Аксёнов. 

В настоящий момент на территории Крыма бушует стихия, нашествие которой уже окрестили как «Шторм века». В результате шторма были выведены из строя коммунальные коммуникации, сотни тысяч человек остаются без света и горячей воды. Дома некоторых местных жителей ушли под воду. 

В настоящий момент известно о четырёх погибших в результате шторма. 

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