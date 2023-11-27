Дерипаска: Британская экономика трещит по швам из-за действий политиков

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Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска считает, что экономика Великобритании буквально трещит по швам. Причиной этого он считает действия правительства и политиков, в том числе бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.
Он считает, что правящий кабинет министров с треском проиграет предстоящие весной выборы. А одной из причин удручающего состояния британской экономики, по мнению Дерипаски, является то, что у англичан не хватило ума подумать о последствиях того, что, будучи у власти, Джонсон, которого он назвал «клоуном», и его приспешники разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам.
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