Десантис пообещал усилить давление на Россию в случае победы на президентских выборах 2024 года

Фото: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
Объявивший о своем выдвижении в президенты США губернатор штата Флорида Рон Десантис пообещал усилить давление на Россию в случае своей победы на президентских выборах-2024. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
По словам политика, он планирует стать более агрессивным, в частности, в вопросах экспорта.
Он подчеркнул, что будет стремиться к тому, чтобы в этих сферах европейские страны зависели не от Москвы, а от Вашингтона. Помимо этого, Десантис также планирует добиваться выработки «устойчивого» решения по военному конфликту на Украине, которое не будет поощрять Россию за начало специальной военной операции.
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«Мы собираемся действовать гораздо более агрессивно в отношении сектора энергетики и экспорта, поскольку я считаю, что это было спасательным кругом для [президента России] Владимира Путина», — пояснил Десантис.
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Артем Путинцев