Десантис пообещал усилить давление на Россию в случае победы на президентских выборах 2024 года

Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году, пишут 19 июля «Известия». По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.