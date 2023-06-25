Десять тысяч британцев подписали петицию об отмене антироссийских санкций

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«Правительство, если оно не изменит свою политику... должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода», - говорится в тексте петиции.
На сегодняшний день петицию поддержали 10.089 человек. При этом, на сайте парламента указано, что если петиция набирает более десяти тысяч подписей – правительство обязано отреагировать на нее.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский журналист Стивен Бланк написал в издании The Hill, что Соединенные Штаты Америки никак не могут помириться с ближайшим союзником – Объединенными Арабскими Эмиратами.