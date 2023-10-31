В Кремле прокомментировали вопрос защиты задержанного в Париже бизнесмена Кузьмичева

Фото: сайт Кремля
В Кремле прокомментировали задержание российского бизнесмена, совладельца «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева французской полицией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что он пока не знаком с ситуацией и знает о случившемся только из СМИ.
По информации французских СМИ, российский бизнесмен был задержан полицией, а в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе произошли обыски. По данным журналистов, в отношении Кузьмичева ведется расследование по делу, связанному с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и другими правонарушениями. Бизнесмен находится под санкциями Евросоюза.
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