В Кремле прокомментировали вопрос защиты задержанного в Париже бизнесмена Кузьмичева

Он рассказал, что при поддержки агентства США по международному развитию во Львове прошло мероприятие, в рамках которого отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц. По словам Кириллова, это было сделано для того, чтобы затем обвинить Россию в биологической диверсии.Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители Службы безопасности Украины (СБУ) и сотрудники иностранных некоммерческих организаций.Кириллов рассказал, что вирус птичьего гриппа наиболее опасен для человека и в большинстве случаев приводит в летальному исходу. Очевидно, что этот патогенный биологический агент был выбран не случайно.В Минобороны заявили о подготовке США кМинобороны узнало оСтало известно о