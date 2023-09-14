Деятельность финской организации EastCham Finland признана в РФ нежелательной

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Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность на территории страны финской неправительственной организации EastCham Finland (полное название EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry).
Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. К тому же представители организации неоднократно выступали с осуждением действий Российской Федерации, в поддержку Украины. Ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок. По результатам проверки Генпрокуратурой РФ было принято решение о признании нежелательной деятельности указанной компании в России.
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Александр Бойцов