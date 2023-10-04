Die Welt: Надежды Запада на «санкционный» дефицит продуктов в России лопнули

Фото: iStock/Dan_Dalton
Надежды западных стран на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в России, не оправдались, об этом пишет немецкая газета Die Welt.
«Санкции, которые Запад ввел против России, были направлены на то, чтобы настроить население против президента Путина. Но военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян. Это в том числе заслуга немецких компаний», — говорится в статье.Несмотря на то, что санкции официально не были направлены против самого населения России, на Западе все же надеялись, что их последствия будут ощутимы для граждан, говорится в публикации.
Из роликов в соцсетях можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что санкции западных стран всерьёз не повлияли ни на продуктовый ассортимент в российских магазинах, ни на цены на него. Товарного дефицита и скачков стоимости, как надеялись авторы санкций, так и не случилось.
Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Читайте также:
О2: Продукты в российских магазинах, несмотря на санкции, никуда не исчезли
В США назвали санкции против России провалом
В Венгрии заявили, что санкции против России провалились
Артем Путинцев