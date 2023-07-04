Die Welt: ВСУ провалили первый этап контрнаступления

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ВСУ не справились с первым этапом своего контрнаступления и провалили его. Об этом пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на полковника ВС Австрии Маркуса Рейснера.
«На мой взгляд, первая фаза украинского наступления провалилась», — считает Рейснер.
Он объяснил, что украинские военные организовали массированное наступление, как по пособию армии США. Однако позже они осознали, что ВС РФ очень хорошо подготовились к вражескому контрнаступлению, и ВСУ не смогут прорвать российскую оборону.
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