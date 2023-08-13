Die Welt: Welt: Cомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят сразу и Украине, и Германии

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Колебания, которые испытывает канцлер Германии Олаф Шольц по поводу поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, негативно сказываются не только на Киеве, но и на Берлине. Так считает Тор Барфус, обозреватель немецкого издания Die Welt.
«Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал "волк", он слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания», — рассуждает журналист.Он добавил, что передача ракет Киеву уже не изменит правила игры на поле боевых действий.
Читайте также:
Глава МИД Украины призвал союзников как можно скорее предоставить ракеты Taurus и ATACMS
ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине
«Ъ»: В Бундестаге выступают за поставку Украине ракет Taurus
Артем Путинцев