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Жалобы украинского президента на возрастающее количество уклонистов являются достаточно тревожным сигналом. Об этом заявил военный эксперт, полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.
Рихтер также добавил, что за закрытыми дверями украинский президент и ранее давал понять, что выдача сотен тысяч украинцев, сбежавших на Запад от военного призыва, помогла бы отчасти компенсировать «кадровый дефицит» в ВСУ. Такая своеобразная демографическая проблема, с которой столкнулся Киев, говорит о том, что бесконечное затягивание военного конфликта вряд ли целесообразно, прежде всего, для самой Украины. Заключил военный эксперт.
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Александр Бойцов