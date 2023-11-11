Диетолог назвала продлевающие молодость продукты

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства в ходе расследования его возможного вовлечения в коррупционные связи, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники, в пятницу.