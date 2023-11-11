Диетолог назвала продлевающие молодость продукты

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Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева поделилась списком продуктов, которые, по ее мнению, способствуют замедлению процессов старения, пишут «Известия».
Диетолог также подчеркнула важность линоленовой кислоты, которая способствует укреплению иммунитета, замедлению процессов старения и ускорению сжигания жира. Она отметила, что эту кислоту можно получать из таких продуктов, как скумбрия, сардины, лосось, сельдь, грецкие орехи, соя и льняное масло.
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