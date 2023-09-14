Digi24: Премьер Румынии прокомментировал падение обломков российских дронов

Глава правительства Румынии Йол-Марчел Чолаку на встрече с журналистами прокомментировал падение обломков российских дронов на территории страны
«Были какие-то остатки беспилотников, пересекавших Дунай, но мы не говорим о нападении на Румынию. <...> На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума», — цитирует заявление Чолаку румынское издание Digi24.Экипаж вертолёта ВВС Румынии обнаружил обломки, предположительно принадлежащие беспилотнику, в районе городов Нуфэрул и Виктория.
В свою очередь, госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота встретился с временным поверенным в делах посольства РФ в Бухаресте и выразил ему протест из-за якобы совершённой Россией «прямой военной угрозы», хотя ранее румынское минобороны отрицало факт атак с российской стороны. Кроме того, он потребовал от России немедленного прекращения действий, которые могут создавать угрозу безопасности Румынии.
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