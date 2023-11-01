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Обозреватель Эрхан Алтыпармак заявил, что Россия многократно предупреждала западные государства о риске начала войны в евразийском регионе, спровоцированную большим потоком мигрантов из стран Ближнего Востока. Об этом пишет dikGAZETE.
«Однако никакие предупреждения страны, которую во всем мире пытаются представить «монстром» на фоне СВО на Украине, не были приняты во внимание», ― говорится в публикации.
Журналист отметил, что прогнозы России относительно палестино-израильского конфликта также предоставляют достаточно реалистичную картину.
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