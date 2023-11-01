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DikGAZETE: Россия предупреждала Запад о риске начала нового конфликта в Евразии

01 ноября 2023, 06:46
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Обозреватель Эрхан Алтыпармак заявил, что Россия многократно предупреждала западные государства о риске начала войны в евразийском регионе, спровоцированную большим потоком мигрантов из стран Ближнего Востока. Об этом пишет dikGAZETE.

«Однако никакие предупреждения страны, которую во всем мире пытаются представить «монстром» на фоне СВО на Украине, не были приняты во внимание», ― говорится в публикации.

Журналист отметил, что прогнозы России относительно палестино-израильского конфликта также предоставляют достаточно реалистичную картину.

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#сво
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Politico: Украина умоляет США об увеличении поддержки
01 ноября 2023, 06:39

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Киев умоляет Запад продолжить поставки вооружения и техники, пишет обозреватель издания Politico Лара Селигман. Эксперт отмечает, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке военная помощь Украине может снизиться до минимальных объёмов.
«В конце прошлой недели делегация украинских чиновников, военнослужащих и советников посетила американскую столицу, чтобы поделиться последним списком пожеланий Киева <...> Президент Владимир Зеленский недавно активизировал свои призывы о помощи», — написала Селигман.

Ранее «Радио 1» писало о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе неизменность американской поддержки Киева. Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитету Украины, а также готовность Соединённых Штатов оказывать Киеву необходимую поддержку, в том числе — и военную.

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#украина
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MWM: Россия нарастила давление на ПВО в Европе
01 ноября 2023, 06:33

Фото: iStock/macky_ch

Российская сторона усиливает давление на противовоздушную оборону Запада в Европе. Об этом пишет MWM, однако авторы не уточняют, в чём смысл таких действий.
В публикации говорится, что Россия производит больше ракет «земля — воздух», чем Соединённые Штаты. Помимо этого, РФ увеличила выпуск ракет малой дальности, предназначенных для комплексов «Искандер».

Отмечается, что с такими ракетами сложно бороться даже с помощью ЗРК Patriot.

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#россия
#земля
#воздух
#сво
#вс рф
#пво
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Блинкен пообещал Кулебе, что США продолжат помогать Украине
01 ноября 2023, 04:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что американская поддержка Киева останется неизменной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский госдепартамент.
«Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине», — цитирует агентство текст пресс-релиза.

Госсекретарь подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитету Украины, а также готовность Соединённых Штатов оказывать Киеву необходимую поддержку.

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#блинкен
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Египетские танки скопились около КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
Times of Israel: Египет разместил большое количество танков около КПП «Рафах»
01 ноября 2023, 04:44

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Египетские власти разместили большое количество танков и другой бронетехники около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом 1 ноября сообщает израильская газета Times of Israel.
По сведениям издания, количество тяжёлой военной техники на границе в общей сложности исчисляется десятками. Как утверждают журналисты, это может быть связано с тем, что официальный Каир опасается наплыва в республику большого числа беженцев из атакуемого Израилем палестинского анклава.

Контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и Египта откроют в среду, 1 ноября. Через него будет осуществляться эвакуация раненных и пострадавших палестинцев из сектора Газа в Египет.

Напомним, что сегодня КПП «Рафах» открыли для прохода 80 грузовиков с гуманитарным грузом, которые следовали в сектор Газа. Отмечалось, что это крупнейшая поставка продовольствия, воды и медикаментов с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

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#танки
#граница
#египет
#израиль
#палестина
#беженцы
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Блинкен призвал Израиль минимизировать ущерб для мирных жителей Газы
01 ноября 2023, 03:55

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Израиля Ицхакоа Герцога при проведении военной операции в секторе Газа минимизировать ущерб для гражданского населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский госдепартамент.
«Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны США права Израиля защищаться от терроризма в соответствии с нормами международного гуманитарного права и подчеркнул необходимость принять реализуемые меры, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей», — цитирует агентство текст пресс-релиза.

Также Блинкен и Герцог, лишенный реальных полномочий, обсудили обеспечение безопасности граждан США в Израиле, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, недопущение разрастания конфликта, работу над освобождением заложников и наращивание гуманитарного содействия жителям сектора Газа.

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#сша
#права
#меры
#ущерб
#блинкен
#израиль
#сектор газа
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Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле
ТАСС: Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле из-за ситуации в Газе
01 ноября 2023, 03:23

Фото: РИА Новости

Президенты Колумбии и Чили 1 ноября сообщили, что отзывают своих послов в Израиле из-за действий официального Тель-Авива в секторе Газа, сообщает ТАСС.
Чили осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране. Как объяснил лидер страны Габриэль Борич, причиной стали «неприемлемые нарушения международного гуманитарного права» в палестинском анклаве, осуществляемые израильскими вооружёнными силами.

В свою очередь, глава Колумбии Густаво Петро заявил, что «если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться», имея в виду официальный Тель-Авив. Колумбийский посол в итоге также отозван для консультаций.

Это уже третья за последние несколько часов южноамериканская страна, так или иначе прерывающая дипломатические отношения с Израилем. Первой об их разрыве на фоне ситуации в секторе Газа сообщила Боливия устами замминистра иностранных дел страны Фредди Мамани.

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#израиль
#дипломат
#сектор газа
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Блинкен рассказал, кто должен управлять сектором Газа
Блинкен: Лучшим вариантом для Газы будет Палестинская национальная администрация
01 ноября 2023, 02:34

Фото: iStock/ffikretow

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что лучшим вариантом для сектора Газа была бы Палестинская национальная администрация. Об этом пишет РИА Новости.
«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газы», — цитирует агентство слова Блинкена в ходе слушаний в комитете сената.

Он подчеркнул, что позволить Израилю или ХАМАС управлять сектором Газа — совершенно недопустимый вариант.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
#безопасность
#администрация
#израиль
#палестина
#сектор газа
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Al Arabiya: Армия Израиля штурмует Газу сразу с пяти направлений
01 ноября 2023, 02:27

Фото: iStock/Gilnature

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует сектор Газа сразу с пяти направлений, сообщает 1 ноября телеканал Al Arabiya.
По сведениям телеканала, на севере Газы сейчас идут ожесточённые столкновения между израильскими военными и палестинскими группировками. В частности, бои зафиксированы в районе КПП «Бейт-Ханун». О потерях противоборствующих сторон при этом не сообщается.

Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, назвав это «трагедией войны» — об этом заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.

Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

При этом, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США признают гибель мирных жителей от рук спонсируемого ими Израиля. Однако, по словам Кирби, израильская сторона старается свести жертвы среди мирного населения к минимуму.

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#израиль
#палестина
#война
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Арестович*: Зеленский ведёт себя как диктатор и массово плодит коррупцию
01 ноября 2023, 02:08

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя как настоящий диктатор и массово плодит в стране коррупцию. Такое заявление сделал в Telegram его бывший советник Алексей Арестович*, внесённый в России в список экстремистов и террористов.
По словам Арестовича*, шестой украинский президент изначально выбрал путь стагнации вместо ускоренного развития, результатом чего и стала массовая коррупция. Теперь, подчеркнул экс-советник Зеленского, «осень наступила не только в отношениях с Западом, но и с народом страны».

Комментируя статью о Зеленском, которая вышла в журнале Time, Арестович* отметил, что сквозь материал отчётливо проступает образ забытого и оставленного всеми диктатора, который может лишь истерически восклицать про скорую победу, хотя он не способен ни достичь её, ни взглянуть в глаза существующей реальности.

Алексей Арестович* в последнее время довольно часто критикует украинские власти в целом и Владимира Зеленского в частности.  Как пишет украинское издание «Страна.ua», резкие заявления от Арестовича* начали появляться после того, как он покинул Украину. По информации «Cтраны», сейчас он находится в Европе — неделю назад его якобы заметили в Вене.

В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
#коррупция
#владимир зеленский
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