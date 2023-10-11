Дипломат Гатилов раскрыл, как антироссийская политика Швейцарии сказывается на мире

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Политика Швейцарии, направленная против России, влияет на международные мероприятия, а также затягивает выдачу виз. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил постпред РФ в ООН, дипломат Геннадий Гатилов.
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Анастасия Чинкова