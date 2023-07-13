Дипломат Илониеми: Финляндия восстановит отношения с Россией после политических изменений

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Финский министр Яакко Илониеми заявил, что Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений.
По словам дипломата, финская сторона рассматривает восстановление отношений с РФ, однако, для этого должны произойти политические перемены. В напряженных двусторонних отношениях Илониеми обвинил Россию, заверив, что Финляндия к их ухудшению не стремилась. Министр выразил опасения относительно того, что отношения между государствами могут ударить по экономике Финляндии.
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