Дипломат Корчмарь объяснил, зачем Эрдогану личная встреча с Путиным

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Президент России Владимир Путин отправится с личным визитом в Анкару. Об этом глава РФ договорился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом во время телефонных переговоров.
Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» отметил, что в повестке президентов могут быть вопросы по Украине, зерновой сделке и строительства атомной электростанции в турецком посёлке. По словам дипломата, Эрдоган всё же надеется занять место посредника в переговорах России и Украины.
Собеседник также подчеркнул, что Турция со своей стороны должна гарантировать российскому лидеру безопасность и создать условия, в которых Владимира Путина не смогут арестовать.
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«После зерновой сделки и после отказа Путина разговаривать с Эрдоганом по этому вопросу Турции нужно как-то себя показать. Она должна доказать, что заинтересована во всех этих украинских событиях. И, в частичности, если будет назревать какой-то переговорный процесс, Турция стремится стать посредником. А как показывает практика, в какой регион Турция приходит посредником, там она остается навсегда в этом качестве», — заметил Василий Корчмарь.
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Екатерина Шмакова