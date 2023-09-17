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Дипломат Корчунов: Россия превентивно отреагирует на действия НАТО в Арктике

17 сентября 2023, 08:26
Фото: istockphoto/Tenedos

Фото: istockphoto/Tenedos

НАТО явно планирует усилить свой военный потенциал в арктической зоне. Россия непременно отреагирует на это комплексом ответных мер, в том числе превентивного характера.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Дипломат отметил явное усиление военно-политической напряженности в Арктике, причиной которого является неконструктивная линия, которой придерживаются Соединенные Штаты и их союзники на Западе. Особенно явственно это проявляется на фоне военного конфликта на Украине.

Вступление в Североатлантический альянс Финляндии и планируемое подключение к нему Швеции свидетельствует о превалировании в руководстве НАТО силовых сценариев в ущерб безопасности других стран. Это приводит только к нарастанию напряженности, считает Корчунов. Москва в своей реакции на эти вызовы и угрозы будет исходить из собственных задач по укреплению безопасности в регионе, предпринимая ответные шаги, в том числе превентивного характера, предупредил посол. В то же время Москва не собирается отказываться от политики взаимного доверия в Заполярье в интересах общей безопасности, конструктивного диалога и международного сотрудничества.

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Focus: Отказ Шольца пожать руку Лаврову — проявление слабости
17 сентября 2023, 08:08

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость, отказавшись пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20 в Нью-Дели. Это была неуклюжая попытка продемонстрировать «изолированность» Москвы.
Такое мнение высказал немецкий обозреватель издания Focus Ульрих Райтц. Он также отметил. что примеру канцлера последовала и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, чтобы дополнительно подчеркнуть, что россияне находятся в изоляции. Но журналист считает, что попытка не удалась.

«Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра всё ещё будут существовать», — указано в публикации.

Далее в материале говорится о том, что такая демонстративная и символическая политика ни к чему не приведет. В качестве положительного примера приводятся взаимоотношения России и государств, входящих в БРИКС. Действия же немецких политиков усиливают чувство собственной правоты, но на самом деле являются проявлением слабости, заключает Райтц.

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Белый дом принял необычное решение при публикации речи Байдена
DM: Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих без дипломов в США
17 сентября 2023, 05:57

Фото: whitehouse.gov

Белый дом внес изменения в стенограмму речи президента США Джо Байдена, в которой он случайно создал впечатление о необразованности афроамериканских и латиноамериканских рабочих. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Согласно данным издания, американский лидер проговорил эту фразу в ходе своего выступления в общественном колледже принца Джорджа в Ларго, штат Мэриленд, 14 сентября. В своей речи он сказал, что в стране создано 13 миллионов рабочих мест.

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», - заявил Байден.
Позже Белый дом внес изменения в фразу, добавив перед словами «рабочих без дипломов» предлог «и». Такое изменение было сделано, чтобы уточнить и улучшить смысл высказывания президента, предотвратив восприятие его слов как намека на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.

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В Японии рассказали о тайне Украины
Политолог Сато: Украина держит в тайне данные о численности населения страны
17 сентября 2023, 05:48

Фото: iStock/JARAMA

Информация о численности населения Украины находится в секрете, и из-за долгосрочного конфликта ситуация может привести к уменьшению украинской нации, заявил бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии, Масару Сато, в беседе с изданием Nihon Keizai.
Сато отметил, что последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, и на тот момент в стране насчитывалось 47 миллионов жителей.

«Что произошло с тех пор, неизвестно. А в настоящее время это является государственной тайной», — подчеркнул Сато. Согласно данным июньского отчета Украинского института будущего, население страны насчитывает 29 миллионов человек.
Бывший аналитик также отметил, что в Украине осталось недостаточно мужчин в призывном возрасте, и коэффициент воспроизводства населения снизился до 0,7. Он подчеркнул, что Украина столкнулась с серьезными демографическими вызовами и что украинцы как этническая группа могут столкнуться с риском исчезновения.

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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Москвой
МО: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Домодедовском районе под Москвой
17 сентября 2023, 04:51

Фото: IStock/Naypong

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Министерства обороны России, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Домодедовском районе Московской области.
Сообщается, что инцидент произошел в ранние утренние часы в воскресенье, 17 сентября. Согласно заявлению министерства, украинские военные планировали использовать данный дрон для атак на объекты, находящиеся на территории России.

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Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
ЦТАК: Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
17 сентября 2023, 00:58

Фото: iStock/Виталий Аньков

По информации северокорейского радио «Голос Кореи», лидер КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу провели обмен мнениями относительно укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности.
В сообщении указывается, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обсудили текущие военно-политические события на региональном и международном уровнях. Они также поделились конструктивными взглядами на вопросы, связанные с дальнейшим укреплением тактического и стратегического сотрудничества, а также вопросами взаимного обмена и сотрудничества между вооруженными силами обеих стран в области обороны и обеспечения государственной безопасности.

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«Манипуляция и шантаж». В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы
Вице-премьер Стефанишина: Киев не ожидал такой жесткой риторики Польши по зерну
16 сентября 2023, 23:07

Фото: iStock/Orientaly

Украина была удивлена жесткой риторике Польши в контексте экспорта зерна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе интервью на телеканале «Рада».
«Конечно, для нас это было очень неожиданно. Польша использовала очень жесткую риторику», — подчеркнула она.
Она также отметила, что манипуляции и попытки шантажа, связанные с экспортом украинского зерна, представляют собой чувствительный вопрос, так как для Украины нет других альтернативных маршрутов для вывоза сельскохозяйственной продукции, кроме как через страны Евросоюза.

Вице-премьер также признала, что Польша и Украина всегда были конкурентами на зерновом рынке.

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Мали, Буркина-Фасо и Нигер подписали хартию о создании альянса государств Сахеля
16 сентября 2023, 21:55

Фото: iStock/butenkow

Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита написал в социальной сети X о том, что лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера учредили союз для создания архитектуры коллективной обороны.
Напомним, председатель нигерийской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил, что Нигер ждет полной поддержки от России на своем новом пути. Он также напомнил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов.

Ранее лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Ранее верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны.

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Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский
16 сентября 2023, 21:47

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, на котором ожидается Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания СБ ООН по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой. По мнению политика, это будет очередное «шоу» с украинским лидером в главной роли. Он также подчеркнул, что «делегации стран Запада, которые ослеплены стремлением наказать и «подавить» РФ, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Зеленский подчеркнул, что государства-участники ООН, которые хотят продолжать отношения с РФ, больше заинтересованы в собственной экономике.

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#отношения
#оон
#владимир зеленский
#рф
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Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским
Небензя: выхлоп от предстоящего заседания СБ ООН с Зеленским будет нулевым
16 сентября 2023, 20:56

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания СБ ООН по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой, передает РИА Новости.
По мнению политика, это будет очередное «шоу» с украинским лидером в главной роли. Он также подчеркнул, что «делегации стран Запада, которые ослеплены стремлением наказать и «подавить» РФ, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний».

Небензя добавил, что их не волнует сложившаяся практика работы и авторитет этого органа.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе пройдёт специальное заседание Совета безопасности ООН по рассмотрению украинского конфликта, где за одним столом могут оказаться представитель России и президент Украины Владимир Зеленский. 

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