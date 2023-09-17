Дипломат Корчунов: Россия превентивно отреагирует на действия НАТО в Арктике

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НАТО явно планирует усилить свой военный потенциал в арктической зоне. Россия непременно отреагирует на это комплексом ответных мер, в том числе превентивного характера.
Вступление в Североатлантический альянс Финляндии и планируемое подключение к нему Швеции свидетельствует о превалировании в руководстве НАТО силовых сценариев в ущерб безопасности других стран. Это приводит только к нарастанию напряженности, считает Корчунов. Москва в своей реакции на эти вызовы и угрозы будет исходить из собственных задач по укреплению безопасности в регионе, предпринимая ответные шаги, в том числе превентивного характера, предупредил посол. В то же время Москва не собирается отказываться от политики взаимного доверия в Заполярье в интересах общей безопасности, конструктивного диалога и международного сотрудничества.
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Александр Бойцов