Дипломат Логвинов: Санкции против российских алмазов ударят по мировому рынку

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Планы западных стран по введению санкций против российских алмазов угрожают отлаженным логистическим цепочкам производства и поставок. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвиненко.
Максим Логвиненко указал, что готовящиеся меры носят явно дискриминационный характер и противоречат правилам международной торговли. Они предполагают исключение из мирового оборота алмазов определенного происхождения. Сейчас — российского, потом — из других «неугодных» стран. Это может также ударить по ряду развивающихся государств, прежде всего, по центрам огранки алмазов. Такие шаги Запада в очередной раз говорят о его полном пренебрежении интересами стран Глобального Юга, заключил дипломат.
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Александр Бойцов