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Дипломат Полянский: Прямое столкновение России и НАТО вполне вероятно

02 сентября 2023, 04:20
Фото: iStock/Stas-Bejsov

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Агрессивные действия Cоединённых Штатов могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом 2 сентября пишет ТАСС.
«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — отметил российский дипломат, комментируя предположение о том, что война между США и Россией может начаться уже в 2024 году.

По мнению Полянского, НАТО сильно вовлечено в конфликт на Украине и «нельзя быть уверенным», что Запад поставляет Украине только оружие, а не отправляет туда и своих военных (в виде «инструкторов и наемников»). Также, как считает заместитель российского постпреда, нельзя исключать участие Запада в «определенных действиях на Украине».


Ранее американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена планирует начать широкомасштабную конфронтацию с Россией уже в следующем году, с целью укрепления своей власти в стране.

«Не факт, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я считаю, что это тактика в политической игре — им нужно начать военное столкновение, чтобы укрепить свой властный контроль и завоевать победу», — подчеркнул журналист.

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#сша
#война
#дипломат
#нато
#рф
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Reuters: США впервые передадут Украине снаряды с обедненным ураном
01 сентября 2023, 23:53

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Администрация Джо Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Киеву первой партии бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства уточнили, что боеприпасы могут быть выпущены из танков Abrams, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшие несколько недель. По данным Reuters, Вашингтон рассчитывает на то, что такие боеприпасы позволят ВС Украины более эффективно действовать против российских танков. 

Это станет частью нового пакета военной помощи со стороны Вашингтона, куда войдут вооружения на сумму от 240 до 375 млн долларов, в том числе ракеты для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, более 3 млн патронов, средства санитарного транспорта и иная техника.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемые на Украину странами Запада боеприпасы с обеднённым ураном приводят к радиационному заражению территории страны, превращая её в «мёртвую землю», непригодную для жизни.

Она подчеркнула, что в конечном итоге радиационное заражение может коснуться также и соседней Польши, где в мае 2023 года после подрыва боеприпасов с обедненным ураном в украинском Хмельницком наблюдался серьёзный всплеск радиационного фона.

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#украина
#боеприпасы
#сша
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Путин посетил своё родовое село Тургиново в Тверской области
01 сентября 2023, 23:09

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 23 июня, посетил село Тургиново в Тверской области, где находятся могилы его предков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, президент решил посетить Тургиново после посещения образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске, где он осмотрел его новый кампус. 

«Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.

В 2016 году Владимир Путин уже посещал Тургиново, приняв участие в рождественском богослужении в храме Покрова Пресвятой Богородицы, которому он подарил Смоленскую икону Божией Матери.

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#дмитрий песков
#владимир путин
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В Польше опровергли данные о нарушении белорусской границы
01 сентября 2023, 22:33

Фото: iStock/delray77

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что что заявление Минска о нарушении белорусской границы польским военным вертолетом является ложью. агентству AFP.
«Речь идет о лжи и провокации со стороны Беларуси. Никакого нарушения такого свойства не было», - заявил Горышевский.

Ранее в погранкомитете Белоруссии заявили, что военный вертолет Польши нарушил белорусскую границу. Согласно сообщению, днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Уточняется, что польский военный вертолет Ми-24 на низкой высоте пересек белорусскую госграницу, и пролетел по стране около 1200 метров, после чего вернулся обратно.

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#нарушение
#вертолёт
#нарушения
#всу
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Жителям Подмосковья напомнили о скором завершении приёма заявлений на участие в ДЭГ
01 сентября 2023, 22:15

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании завершается 4 сентября. Об этом жителям Подмосковья напомнили в Мособлизбиркоме.
«На подачу заявлений для ДЭГ ещё есть время. Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, избирателям необходимо до 4 сентября включительно подать заявление через портал госуслуг. Главное, чтобы учётная запись была подтверждена», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мособлизбиркома.  
Голосование онлайн будет доступно с 8 часов утра 8 сентября до 20 часов 10 сентября. Отдать свой голос можно с помощью компьютера или через мобильное устройство на сайте ДЭГ.   Важно, что после регистрации на дистанционное электронное голосование избиратель уже не сможет проголосовать на избирательном участке.
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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ООН ждёт ответа Лаврова на предложения по возобновлению зерновой сделки
01 сентября 2023, 21:43

Фото: iStock/Scharfsinn86

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.

Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.

При этом представитель генсека ООН не стал предполагать, каковы будут результаты предстоящих переговоров президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров заявляли, что Россия сразу же возобновит черноморскую инициативу, как только будут выполнены все данные ей обещания.

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#зерновая сделка
#оон
#сергей лавров
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В Киеве заявили, что для проведения выборов Украине необходимы ЗРК Patriot
01 сентября 2023, 21:33

Фото: iStock/sandsun

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов на Украине стране необходимы дополнительные силы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, а также финансовая помощь.
Он напомнил, что в марте 2024 года на Украине должны пройти выборы, к которым страна готова в рамках демократической процедуры. Однако Подоляк заявил, что для этого для граждан нужно будет обеспечить безопасность, а также права на агитацию.

«Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо и защитить мирное население в городах Украины? На эти практические вопросы, которые поднимал президент, пока не ответа», - сказал Подоляк в рамках телемарафона.

При этом он добавил, что на проведение выборов потребуется большая сумма денег, которую нельзя просто взять и направить на предвыборный процесс при дефиците бюджета. Таким образом, Подоляк отметил, что Украина готова провести выборы, однако для этого потребуется финансовая помощь стран Запада.

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#пво
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NBC News: Белый дом готовит ответ на возможный импичмент Байдена
01 сентября 2023, 21:20

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Администрация действующего президента США Джо Байдена приступила к подготовке ответа на возможный запуск расследования в рамках процедуры импичмента со стороны республиканцев. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», - говорится в материале.

Таким образом, администрация Байдена готовится дать ответ против расследования, считая действия республиканцев бездоказательными. Утверждается, что в современной истории импичмент не строился на бездоказательной основе.

При этом Белый дом готовился к возможному импичменту с самого начала работы палаты представителей конгресса США под контролем Республиканской партии. Однако только сейчас началось исследование позиции республиканцев для создания ответа.

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#илон маск
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Захарова назвала враждебным требование Дании сократить число дипломатов РФ
01 сентября 2023, 21:03

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требование Дании о сокращении числа российских дипломатических сотрудников является враждебным.
«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — приводят «Известия» слова Захаровой.

Она подчеркнула, что по такому заявлению Дании с российской стороны будут сделаны все необходимые выводы.

До этого Мария Захарова высказывала мнение о том, что попытки отмены странами Запада русской культуры будут продолжаться и дальше. В настоящее время закончился только первый этап.

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#запад
#россия
#политика
#дипломат
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Зеленский решил очистить Украину от тех, кто ослабляет её
01 сентября 2023, 20:54

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осень станет плодотворной в вопросе очищения Украины от тех, кто ослабляет её изнутри.
«Было совещание с правоохранителями. Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что нынешняя осень для Украины станет плодотворной в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Зеленский крайне недоволен работой военкомов на Украине из-за отсутствия должного количества призывников. Отмечается, что с начала конфликта на Украине было арестовано 13 600 человек, которые пытались покинуть страну, чтобы не идти воевать. Тем не менее, сейчас военнообязанные мужчины продолжают искать выходы из положения. К примеру, зачастую в военкоматах предлагают взятки в размере нескольких тысяч долларов.

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