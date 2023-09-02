Дипломат Полянский: Прямое столкновение России и НАТО вполне вероятно

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Агрессивные действия Cоединённых Штатов могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом 2 сентября пишет ТАСС.
«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — отметил российский дипломат, комментируя предположение о том, что война между США и Россией может начаться уже в 2024 году.По мнению Полянского, НАТО сильно вовлечено в конфликт на Украине и «нельзя быть уверенным», что Запад поставляет Украине только оружие, а не отправляет туда и своих военных (в виде «инструкторов и наемников»). Также, как считает заместитель российского постпреда, нельзя исключать участие Запада в «определенных действиях на Украине».
«Не факт, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я считаю, что это тактика в политической игре — им нужно начать военное столкновение, чтобы укрепить свой властный контроль и завоевать победу», — подчеркнул журналист.
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