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Страны Запада контролируют украинский экстремистский сайт «Миротворец», считает первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, речь может идти об управлении экстремистским ресурсом из США или Канады.
«Этот веб-сайт считается украинским, но на самом деле он ведется где-то на Западе», — заявил Полянский в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».По словам дипломата, «Миротворец» находится под контролем не украинских, а американских властей, или как минимум «в зоне их досягаемости».
Не так давно, в частности, в базу «Миротворца» попал северокорейский лидер Ким Чен Ын за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.
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