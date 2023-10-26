Дипломат призвал россиян с двойным гражданством готовиться к повестке из Израиля

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Граждане с израильским паспортом, проживающие на территории России, могут быть призваны в рамках мобилизации в зону боевых действий. Об этом «Радио 1» рассказал зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
«Это вопрос пограничный и в обстановке повышенной серьёзности положения также повышено и внимание к мобилизационным ресурсам. Естественно, военное руководство Израиля будет стараться максимально задействовать все имеющиеся у них возможности. Там пока идёт призыв тех, кто реально готовился, тех, кто проходил службу, но и дополнительные силы могут быть затребованы», — отметил он.Читайте также:
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