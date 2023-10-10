Дипломат раскрыл, сколько времени потребуется на освобождение россиян из плена ХАМАС

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В Израиле в результате эскалации конфликта с вооруженными формированиями ХАМАС погиб еще один гражданин России. Официально подтверждена смерть двоих россиян, ещё четверо считаются без вести пропавшими. Накануне замглавы политбюро ХАМАС заявил, что российские граждане есть среди захваченных в плен жителей Израиля.
Замглавы Совета Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов рассказал, что вернуть граждан России из плена возможно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что все механизмы уже отработаны.
По словам дипломата, освобождение сограждан из плена – процедура сложная. Многое зависит от условий, которые выдвигает вторая сторона.
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«Система отработана, ведь это не первый раз происходит. У нас есть кризисный центр, посольство, у нас есть ряд официальных каналов и ряд людей, которые нам просто хорошо знакомы. Это могут быть не официальные лица, но они могут знать людей, которые нам нужны», – отметил Андрей Бакланов.
«Иногда на это требуются дни, а иногда процесс освобождения затягивается на год, на два. Но в данном случае я не думаю, что будет долго. Мне кажется, это удастся сделать в ограниченное количество времени, потому что пространство не такое большое, известное, схема действий ясна», – заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова