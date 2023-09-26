Дипломат Винокуров оценил решение США не приглашать Путина на АТЭС

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США нарушили нормы госпротокола и этикета, не пригласив на саммит АТЭС в Сан-Франциско российского президента Владимира Путина и лидеров ряда других государств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.
Винокуров добавил, что США не имеют юридических и моральных прав, позволяющих им самостоятельно определять число присутствующих на саммите.
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