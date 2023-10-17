Дипломат Воронцов: Охрана ЗАЭС почти ежедневно нейтрализует украинские БПЛА

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Охрана Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) почти каждый день нейтрализует беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные Украиной, сообщил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов.
По его словам, с июля 2022 года имеют место атаки БПЛА и эпизоды огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.
Так, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего освобождения города и ЗАЭС. Но тогда у ГУР не было опыта проведения подобных операций, и спецназ не смог закрепиться, так как не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв какое-то время на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили.
Затем ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, в том числе командир Иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вадим Попик. По его словам, вместе с ним в данной операции участвовали новозеландцы и другие иностранцы.
Комментируя эту информацию, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО.
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«В настоящее время охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции», — сказал он во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.
Так, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего освобождения города и ЗАЭС. Но тогда у ГУР не было опыта проведения подобных операций, и спецназ не смог закрепиться, так как не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв какое-то время на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили.
Затем ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, в том числе командир Иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вадим Попик. По его словам, вместе с ним в данной операции участвовали новозеландцы и другие иностранцы.
Комментируя эту информацию, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО.
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Артем Путинцев