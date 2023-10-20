Дипломат Зыков: Латвия ищет поводы закрыть границу с Россией

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Власти Латвии приняли постановление о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, рассказал газете «Известия» временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.
Одним из двух пунктов пропуска должен был стать российско-латвийский погранпереход Лудонка — Виентули, у которого, по мнению латвийской стороны, недостаточная пропускная способность. Однако, по словам Зыкова, этот факт не соответствует действительности.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае наплыва нелегальных мигрантов. Сообщение об этом появилось в пресс-релизе, опубликованном по итогам переговоров латвийского лидера с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
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«В действительности пункт пропуска Лудонка — Виентули на сегодняшний день является наименее загруженным, единственным ориентированным на прием гражданского автотранспорта, в отличие от других КПП, где нередко можно наблюдать массовое скопление грузовиков и фур», — отметил дипломат.
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Артем Путинцев