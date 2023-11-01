Дипломаты договорились о ежедневной эвакуации иностранцев из сектора Газа

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Порядка тысячи иностранных граждан будут покидать сектор Газа ежедневно. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на решение дипломатов.
Отмечается, что, начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет.
Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.
Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.
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Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.
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Анастасия Чинкова