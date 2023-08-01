Дипломаты и граждане России были эвакуированы спецрейсом из Судана

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Россия эвакуировала из Судана часть своих дипломатов и других россиян, потребовавших помощи. Об этом сообщает МИД РФ.
В Судане наблюдается нестабильная военная обстановка. Из-за постоянных столкновений, из города Порт-Судан были вывезены дипломаты ранее переведённого из Хартума российского посольства. Также с просьбой об эвакуации выступили граждане России, находящиеся в стране и желающие вернуться на Родину.
При этом, в ведомстве заявили, что работа консульства России и Порт-Судане продолжается в обычном режиме.
Эвакуированные были доставлены в Москву утром 1 августа в аэродром Чкаловский. Они следовали специальным рейсом военно-транспортной авиации Минобороны.
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При этом, в ведомстве заявили, что работа консульства России и Порт-Судане продолжается в обычном режиме.
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Анастасия Чинкова