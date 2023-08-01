Дипломаты и граждане России были эвакуированы спецрейсом из Судана

МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами. Об этом сообщается на сайте польского ведомства.

Два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши. МИД страны требует от белорусской стороны объяснений, а также выражает свой протест.



Кроме того, в связи со случившимся, власти Польши приняли решение отправить больше военнослужащих и боевой техники на границу с Белоруссией.



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Анастасия Чинкова