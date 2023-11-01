Дипломаты обсуждают эвакуацию ещё тысячи иностранцев через КПП «Рафах»

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Дипломаты обсуждают возможность эвакуации ещё тысячи человек из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Об этом сообщает издание Financial Times.
Дипломаты приступили к обсуждению пропуска ещё тысячи иностранных граждан через КПП на границе Газы и Египта. Планируется продолжить эвакуацию завтра, 2 ноября.
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Анастасия Чинкова