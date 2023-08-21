Дипломатов и депутатов хотят обязать говорить в зарубежных командировках только по-русски

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Отечественным парламентариям и дипломатам во время зарубежных командировок необходимо общаться только на русском языке, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Считаю целесообразным, чтобы <...> под камеры, наши депутаты, законодатели всех уровней, дипломаты на всех международных площадках, в общении с прессой разговаривали только на русском языке», — сообщил он.По мнению Хамзаева, им также стоит говорить по-русски на переговорах и в разговоре с «представителями недружественных РФ стран».
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