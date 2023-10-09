Дипмиссия России сообщила, сколько россиян находятся в Палестине

Фото: РИА Новости/Тарек Алиян
Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что более 2 тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа, передает «Россия 24».
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Екатерина Коршунова