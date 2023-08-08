Дистанционное электронное голосование в Подмосковье поставят под общественный контроль

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В Информационном центре Московской области обсудили особенности общественного контроля в ходе проведения Единого дня голосования. О подготовке наблюдения за выборами-2023 рассказала первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.
«Одна из главных тем – создание эффективной системы гражданского контроля за дистанционным голосованием. Стоит задача максимально синхронизировать деятельность всех смежных институтов гражданского общества, задействованных в организации общественного наблюдения. Для нашего региона ДЭГ – это новый формат, который не знаком избирателю», – сказала Дмитриева.Однако опыт подобной работы есть – в 2021 году ДЭГ в качестве эксперимента прошло в ряде регионов России в рамках ЕДГ.
«При эффективно построенной системе общественного контроля, информационной открытости и просветительской работе гражданских активистов доверие избирателей к электронному формату голосования повышается, что способствует более активному волеизъявлению граждан», – отметил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точёнов.На встрече обсудили и организацию работы Штаба общественного наблюдения за выборами. Во время ЕДГ штаб по будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линии для обращений граждан по вопросам возможного нарушения избирательного процесса.
Голосование в Подмосковье продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный.
Электронное голосование пройдёт с помощью сайта госуслуги. Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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Лора Луганская