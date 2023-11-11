Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый цвет

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что страна готова провести всеобщие президентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим. Об этом он сказал во время своего субботнего выступления на открытии очередных саммитов дидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).