Для бухгалтеров ТИК Подмосковья перед выборами провели обучающий семинар

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
Мособлизбирком в рамках подготовки к Единому дню голосования провёл обучающий семинар с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий Подмосковья.
Семинар вела главный бухгалтер Мособлизбиркома Александра Буркова. Она подробно разъяснила вопросы распределения средств регионального бюджета по подготовке и проведению выборов губернатора Московской области. Помимо этого, были уточнены сроки и размеры выплат членам УИК, рассмотрены условия заключения договоров гражданско-правового характера в территориальных избирательных комиссиях.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская